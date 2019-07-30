«Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ЛЕ 30 июля 2019 года

Во вторник, 30 июля, в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы гибралтарский «Линкольн» дома сыграет с армянским «Араратом». Начало поединка — 18:45 по мск. Прогноз на «Линкольн» — «Арарат-Армения».

«Линкольн»

В первом матче, прошедшем неделю тому назад в Армении, победу со счетом 2:0 праздновал «Арарат». Армяне забили оба гола еще в первом тайме, а в начале второй половины игры игрок гибралтарцев получил прямую красную карточку, чем правда ереванцы воспользоваться не смогли.

Этой неудачей «красные черти» продлили свою серию поражений до пяти встреч кряду, которая длится еще с конца минувшего чемпионата Гибралтара.

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Затем чемпион Гибралтара уступил «Ферроникели» из Косово (0:1) в предвариловке Лиги чемпионов, а после были поражения в двух контрольных поединках от румынского «Газ Метана» (0:2) и английского «Халл Сити» (1:2).

«Арарат-Армения»

Армянский чемпион в этой еврокомпании успел провести два поединка. В первом раунде отбора ЛЧ он уступил в двухматчевом противостоянии чемпиону Швеции АИКу.

В Армении «Арарат» победил со счетом 2:1, но во многом благодаря эта виктория состоялась из-за раннего удаления у шведов. В ответном поединке армяне уступили 1:3 и перебрались в Лигу Европы.

Последний раз ереванцы на евроарене проходили хотя бы одного соперника более 20 лет тому назад. Всего в своей еврокубковой истории «Арарат» только дважды выходил победителям в противостоянии.

Прогноз на «Линкольн» — «Арарат-Армения»

«Арарат» не особо уверенно чувствуют себя в гостевых поединках, а учитывая еще гандикап в два мяча, можно смело ставить с форой на хозяев. 0