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    Продолжит ли «Барса» экспериментировать с составом?

    «Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.88) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года

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    Прогноз на «Виссел Кобе» — «Барселона»
    Антуан Гризманн
    В субботу, 27 июля, японский «Виссел Кобе» на своем поле в рамках товарищеской встречи сыграет с испанской «Барселоной». Игра начнется в 12:00 по московскому времени. Прогноз на «Виссел Кобе» — «Барселона».

    «Виссел Кобе»

    Клуб из города Кобе в текущем чемпионате Японии, в котором прошло уже 20 туров, идет на 15 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 21 очко и опережают зону вылета всего на три пункта.

    На данный момент «Виссел Кобе» имеет 3-матчевую проигрышную серию в чемпионате страны. В этот период «коробелы» проиграли дважды в гостях и один раз на своей территории.

    Домашнее поражение состоялась в последнем туре японского первенства, где «черно-бордовые» уступили со счетом 0:2 «Йокогаме», занимающей на данный момент вторую позицию в чемпионате.

    «Барселона»

    Каталонская команда по итогам прошлого сезона смогла защитить свой чемпионский титул, а вот Кубок Испании «гранатово-синие» отдали «Валенсии», проиграв ей в финале 1:2.

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    В Лиге чемпионов испанский гранд оказался в шаге от финала, проиграв полуфинальную дуэль английскому «Ливерпулю». Дома «Барса» выиграла 3:0, но в гостях была повержена 0:4 и покинула турнир.

    «Барселона» уже успела провести один контрольный поединок, в котором проиграла лондонскому «Челси» со счетом 1:2, забив свой гол на последней минуте матча.

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    • В летнее трансферное окно «Барса» подписала форварда Антуана Гризманна, а также приобрела у «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.

    Отметим, что каталонцы отправились в азиатское турне без Лионеля Месси, Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

    Прогноз на «Виссел Кобе» — «Барселона»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.45.

    На победу «Виссел Кобе» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.05.

    Учитывая характер матча можно смело поставить в этом поединке — обе забьют, т.к. встреча пройдет в Японии и «Барса» будет играть экспериментальным составом. 0

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    «Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.88) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года. Прогноз на «Виссел Кобе» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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