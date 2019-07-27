«Краснодар» — «Сочи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июля 2019 года

В субботу, 27 июля, «Краснодар» на своем поле примет «Сочи» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Сочи».

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» стартовали в чемпионате России с выездного поражения от «Ахмата» (0:1). Пропустив гол от Бернарда Бериши на 28-й минуте, «горожане» так и не нашли возможности отыграться.

Во втором туре «быки» одержали гостевую победу над «Уфой» (3:2), которой к перерыву уступали 0:2, но во втором тайме все-таки дожали соперника.

Летом «Краснодар» подписал Тонни Вильену, Руслана Камболова, Юнеса Намли и Кайо Панталеао.

Календарь и таблица РПЛ

В то же время состав «горожан» покинули Шарль Каборе, Маурисио Перейра и Роман Шишкин.

«Сочи»

«Сочи» до сих пор не набрал ни одного очка в элитном дивизионе, но это можно объяснить сложным календарем.

В первом туре «барсы» потерпели поражение от «Спартака» (0:1), пропустив единственный гол на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

Во втором туре команда Александра Точилина уступила «Зениту» (0:2). На 30-й минуте южане пропустили с пенальти от Сердара Азмуна. На 88-й минуте окончательный результат установил Магомед Оздоев.

Все прогнозы на РПЛ

В межсезонье «Сочи» усилился многими известными игроками, среди которых Евгений Фролов, Тимофей Маргасов, Сослан Джанаев, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин и Федор Кудряшов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1.43, победа «Сочи» — 7.00, ничья — 4.80.

Очевидно, что при поддержке родных трибун «быки» будут активно идти вперед и настраиваться на максимальный результат. Но что-то нам подсказывает, что «барсы» навяжут борьбу сопернику.

Дебютант РПЛ достойно сыграл против «Спартака» и «Зенита», так что как минимум не должен крупно проиграть в Краснодаре. Наш прогноз — «победа "Сочи" с форой +1,5» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «гости забьют» за 1.73. Да, «Сочи» пока не забивал в РПЛ, но у «Краснодара» есть проблемы в обороне, чем южане могут воспользоваться. 0