«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

В среду, 24 июля, состоится матч Международного кубка чемпионов, в котором встретятся немецкая «Бавария» и итальянский «Милан». Начало поединка — в 04:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Милан».

«Бавария»

Мюнхенцы добыли чемпионство в прошлом сезоне, догнав и перегнав дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице. В связи с этим давление на Нико Ковача слегка уменьшилось. Однако ему до сих пор припоминают провал в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в «Реал» вернулся Хамес Родригес, но его может заменить Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.

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Во время летнего перерыва «Бавария» успела провести три товарищеских встречи. Сначала была ничья с «Кайзерслаутерном» 1:1, затем победа над «Линдау» 2:4.

В первом матче МКЧ клуб уступил «Арсеналу» со счетом 2:1. Далее удалось перекрыть эту неудачу триумфом в поединке с «Реалом» — 3:1. Голы на свой счет записали Корентен Толиссо, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Красную карточку при этом получил Свен Ульрайх.

«Милан»

В прошлом сезоне у команды хватало проблем, но в концовке сезона результаты пошли весьма неплохие.

В полуфинале Кубка Италии «Милан» вылетел от «Лацио», но затем одержал три победы подряд и был близок к зоне Лиги чемпионов.

В заключительном туре был обыгран СПАЛ (3:2), однако соперники в борьбе за ЛЧ выступили не хуже, поэтому «россонери» остались в зоне Лиги Европы.

Итогом сезона стало увольнение Дженнаро Гаттузо, а в июне команду принял экс-наставник «Сампдории» Марко Джампаоло. Что касается трансферов, то из «Реала» пришел защитник Тео Эрнандес (20 млн евро), а у «Эмполи» был куплен хавбек Раде Крунич (8 млн евро). Также был выкуплен у «Аталанты» Франк Кессье.

Главной проблемой «Милана» является игровая практика. Состав обновился. но встреча с чемпионом Германии станет первым поединком команды этим летом.

Прогноз

Коэффициенты, которые предлагают букмекеры, такие: 1.67 дают на «Баварию», 4.30 — на ничью и 4.60 — на «Милан».

Здесь все просто. «Бавария» постепенно набирает форму и провела уже два поединка, а вот «Милан» только начинает подготовку к сезону и чего-то конкретного ждать от итальянцев не приходится. Предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой -1 гол за 2.10. 0