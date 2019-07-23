«Виктория» Пльзень — «Олимпиакос». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в рамках матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, чешская «Виктория Пльзень» сразится с греческим «Олимпиакосом». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос».

«Виктория» Пльзень

Прошлогодний серебряный призер чемпионата Чехии входит в еврокубковый сезон в хорошем настроении. «Виктория» взяла хороший старт в родном чемпионате, добыв шесть очков в первых двух поединках.

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После победы над «Сигмой» Оломоуц (3:1), был повержен «Слован» (2:1). До этого хозяева встречи сыграли три товарищеских встречи, в которых один раз одержали победу над ФК «Уфа» (1:0), сыграли вничью с «Карабахом» (2:2) и крупно уступили «Легии» (0:3).

«Олимпиакос»

Одна из самых титулованных греческих команд также в прошлом сезоне в своем родном чемпионате заняла второе место, что не может радовать столь грозный коллектив.

Нынешнюю подготовку к новому сезону «Олимпиакос» начал за здравие, но при этом миролюбиво: подопечные Педро Мартинса провели 8 спаррингов, в которых смогли одержать 3 победы и 5 раз сыграть вничью.

Также стоит отметить, что греческая дружина не проигрывает уже 16 матче кряду.

Прогноз

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в первой встрече имеют хозяева поединка — «Виктория» Пльзень. Котировки букмекеров расположились следующим образом: Победа хозяев — 2.5; ничья — 3.2; победа «Олимпиакоса» — 2.9.

Встречаются абсолютно равные команды, которые обладают достаточно мощной линией атаки и имеют проблемы в оборонительных порядках. Логично предположить, что первая встреча станет некоторой притиркой друг другу, и исход противостояния решится во второй встрече.

Предлагаем поставить на ничью за 3.20. Также можно рассмотреть вариант X2 за 1.53. 0