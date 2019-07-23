«Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 23 июля 2019 года

«Арарат»
Клуб из Армении был основан всего два года назад, однако уже успел стать победителем чемпионата страны и попасть в еврокубки.
В противостоянии с более опытным АИКом в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, «Арарат» уступил в упорной борьбе и теперь попробует свои силы в рамках отборочного раунда Лиги Европы.
«Линкольн»
Гибралтарцы еще ни не смогли пробить дальше второго раунда. Для гостей данного поединка это всего лишь третье попадание в квалификацию Лиги Европы.
За шесть проведенных матчей «Линкольн» смог добыть лишь одну победу. Гораздо чайще гибралтарцы попадали в квалификационную сетку Лиги Чемпионов, однако ни разу не смогли пройти первый раунд.
Прогноз
Букмекеры оценивают первый матч соперников следующими котировками: Победа хозяев — 1.22; ничья — 6.1; победа гостей — 14.5.
В последних 8 еврокубковых матчах представители «Гибралтара» терпели поражение 7 раз. На фоне более классного состава хозяев, более опытного тренера стоит предположить, что «Арарат» не должен испытать каких-либо проблем и должен решать исход противостояния уже в первой встрече.
Предлагаем поставить на Ф1(-1.5) за 1.67 0