«Динамо» Минск — «Лиепая». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги Европы 18 июля 2019 года

В четверг, 18 июля, в ответном поединке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы белорусское «Динамо» дома сыграет с латвийской «Лиепаей». Начало встречи — 19:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Лиепая».

«Динамо» Минск

Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Латвии, принес ничью 1:1. Латыши вели в счете до 88-й минуте, но удержать победу так и не смогли.

Минчане после еврокубкового матча провели игру в чемпионате Белоруссии, где обыграли в гостях тогдашнего лидера брестское «Динамо» (2:1) и закрепились на четвертой позиции в турнирной таблице.

«Бело-голубые» участвовали в еврокубках почти во всех сезонах от независимой Белоруссии, и дважды добирались до группового раунда Лиги Европы, где занимали последние места.

В прошлом евросезоне 7-кратный чемпион Белоруссии прошел два этапа, но на третьем был был выбит питерским «Зенитом». Дома «динамовцы» победили со счетом 4:0, в гостях проиграли в основное время с таким же результатом, а в овертайме пропустили еще четырежды, итог — 1:8.

«Лиепая»

«Лиепая» также после еврокубкового матча играла на внутренней арене. В Кубке Латвии лиепайцы разгромили на выезде представителя низшего дивизиона — 4:0.

В чемпионате страны «зелено-красно-белые» после 18 туров идут на шестой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 24 очка.

Клуб из города Лиепая только три раза брал участие в еврокубках. И за все время выступлений латыши прошли только одного соперника. В 2017 году они выбили «Крузейдерс» из Северной Ирландии (2:0 и 1:3).

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В минувшей еврокомпании «Лиепая» в первом квалификационном раунде Лиги Европы была повержена шведским «Хеккеном»: 0:3 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз на «Динамо» Минск — «Лиепая»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» Минск в основное время предлагают — 1.38.

На викторию «Лиепаи» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.50.

Проход: «Динамо» Минск — 1.14; «Лиепаи» — 5.20.

Прогнозируем, что белорусы еще по итогам основного времени обыграют латышей. Предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой. 0