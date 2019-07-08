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    Смогут ли «слоны» выгнать «орлов» из Египта?

    Мали — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка африканских наций по футболу 8 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз на Мали — Кот-д'Ивуар
    Футболисты сборной Кот-д'Ивуара
    В понедельник, 8 июля, сборная Мали сыграет с командой Кот-д'Ивуара в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча, которая пройдет в египетском Суэце, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Мали — Кот-д'Ивуар.

    Мали

    Футболисты сборной Мали без особых проблем вышли в 1/8 финала, став победителями группы E.

    В первом туре «орлы» разгромили Мавританию (4:1) благодаря дублю Адама Траоре. Затем разошлись миром с Тунисом (1:1).

    В третьем туре сборная Мали обыграла Анголу (1:0) и, набрав семь очков, с большим отрывом от конкурентов забронировала за собой первую строчку.

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    Ранее СМИ сообщили о том, что среди игроков сборной Мали случился конфликт, итогом которого стало отчисление из национальной команды Адама Ньяна.

    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара по итогам группового этапа Кубка африканских наций тоже вышла в плей-офф, но со второго места в группе D.

    «Слоны» начали турнир с победы над ЮАР (1:0), после чего минимально уступили Марокко (0:1).

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    В решающем матче команда Ибраима Камара нанесла поражение Намибии (4:1), окончательно оформив выход в 1/8 финала.

    Стоит заметить, что сборная Кот-д'Ивуара приехала в Египет без своего основного защитника Эрика Байи, получившего серьезную травму весной.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «слонам»: победа сборной Кот-д'Ивуара — 2.23, победа сборной Мали — 3.80, ничья — 2.90.

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    • Команда Ибраима Камара хоть и не выиграла свою группу, но в целом смотрелась неплохо, даже в проигранном с марокканцами поединке.

    А вот «орлам» явно повезло с группой, где они доминировали на фоне посредственных соперников.

    Исходя из этого, мы тоже считаем «слонов» фаворитами, поэтому предлагаем ставить на их победу.

    Альтернативный вариант — «сборная Кот-д'Ивуара не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1.74. Результативной игры не ждем, поскольку на групповом этапе обе команды проявили свои лучшие качества в атаке только в матчах с откровенными аутсайдерами. 0

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    Мали — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка африканских наций по футболу 8 июля 2019 года. Прогноз на Мали — Кот-д'Ивуар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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