Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года

5 июля в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Уганды сыграет с национальной командой Сенегала. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Уганда — Сенегал.

Уганда

Команда Уганды заняла второе место в группе А, заработав в трех встречах четыре очка, пропустив вперед себя хозяев турнира — сборную Египта.

Начали этот розыгрыш «журавли» с победы над сборной ДР Конго со счетом 2:0, во втором туре они расписали мировую с национальной командой Зимбабве — 1:1.

А в заключительном поединке группового этапа угандийцы были повержены египтянами (0:2). Этим поражением дружина Себастьена Десабра прервала 5-матчевую беспроигрышную серию.

Сборная Уганды до этого турнира брала участие в шести континентальных розыгрышах, где ее наилучшим достижением являлись серебряные медали 1978 года. На минувшем КАН угандийцы не смогли выйти из группы.

Сенегал

Сенегальцы в квартете С финишировали на второй строке тоже, набрав в трех поединках шесть очков, дав опередить себя Алжиру на три пункта.

«Львы Теранги» в первом туре КАН-2019 без особых усилий одолели сборную Танзании со счетом 2:0, затем проиграли алжирцам (0:1), прервав т.с. свою 7-матчевую победную серию.

В третьем туре группового этапа команда Алиу Сиссе крупно переиграла сборную Кении (3:0). Дублем отметился в этой встрече отметился форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

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Для сенегальцев это уже 16-е участие в континентальном первенстве. В шаге от чемпионства они были в 2002 году, проиграв в финале.

В 2017 году эти сборные встречались в товарищеской игре, которая закончилась вничью — 0:0.

Прогноз на Уганда — Сенегал

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегал. На ее победу в основное время предлагают — 1.64.

На викторию сборной Уганды дают — 7.20, ничья оценена — в 3.50.

Проход: Сенегала — 1.25; Уганды — 3.90.

Сборная Сенегала, обладающая более качественным подбором футболистов, по всей видимости, переиграет своего предстоящего оппонента еще по итогам основного времени. 0