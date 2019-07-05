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    Сможет ли Сенегал переиграть Уганду еще в основное время матча?

    Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз на Уганда — Сенегал
    Садио Мане
    5 июля в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Уганды сыграет с национальной командой Сенегала. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Уганда — Сенегал.

    Уганда

    Команда Уганды заняла второе место в группе А, заработав в трех встречах четыре очка, пропустив вперед себя хозяев турнира — сборную Египта.

    Начали этот розыгрыш «журавли» с победы над сборной ДР Конго со счетом 2:0, во втором туре они расписали мировую с национальной командой Зимбабве — 1:1.

    А в заключительном поединке группового этапа угандийцы были повержены египтянами (0:2). Этим поражением дружина Себастьена Десабра прервала 5-матчевую беспроигрышную серию.

    Сборная Уганды до этого турнира брала участие в шести континентальных розыгрышах, где ее наилучшим достижением являлись серебряные медали 1978 года. На минувшем КАН угандийцы не смогли выйти из группы.

    Сенегал

    Сенегальцы в квартете С финишировали на второй строке тоже, набрав в трех поединках шесть очков, дав опередить себя Алжиру на три пункта.

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    В третьем туре группового этапа команда Алиу Сиссе крупно переиграла сборную Кении (3:0). Дублем отметился в этой встрече отметился форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

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    Для сенегальцев это уже 16-е участие в континентальном первенстве. В шаге от чемпионства они были в 2002 году, проиграв в финале.

    В 2017 году эти сборные встречались в товарищеской игре, которая закончилась вничью — 0:0.

    Прогноз на Уганда — Сенегал

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегал. На ее победу в основное время предлагают — 1.64.

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    На викторию сборной Уганды дают — 7.20, ничья оценена — в 3.50.

    Проход: Сенегала — 1.25; Уганды — 3.90.

    Сборная Сенегала, обладающая более качественным подбором футболистов, по всей видимости, переиграет своего предстоящего оппонента еще по итогам основного времени. 0

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    Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года. Прогноз на Уганда — Сенегал. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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