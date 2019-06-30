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    Продолжит ли «Ростов» удачную серию против «Краснодара»?

    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 30 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Матч Премьер Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Ростов
    Прогноз на «Краснодар» — «Ростов»
    Роман Еременко
    В воскресенье, 30 июня, в рамках турнира «Кубок Матч Премьер» на сборах в Австрии «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 30 Июня 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 14:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Краснодар»

    В первом матче «Кубок Матч Премьер» «быки» смогли обыграть московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Александр Мартынович ударом головой.

    В прошедшем чемпионате России «Краснодар» завоевал бронзовые награды и впервые в своей истории будет играть в Лиге чемпионов.

    На финише российского первенства «черно-зеленые» выдали отличную серию, в которой одержали четыре победы при одном ничейном результате, как раз с предстоящим противником (1:1).

    Перед этим турниром в Австрии «горожане» в товарищеском матче расписали мировую с «Чайкой» (2:2).

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    • «Краснодар» в это трансферное окно уже успел подписать полузащитника «Фейеноорда» де Вильену и хавбека «Зволле» Намли. Покинули команду в связи с окончанием контрактов Перейра и Каборе, а Виктор Классон не сыграет из-за травмы.

    «Ростов»

    Ростовская команда на старте этого турнира одолела московский «Спартак» со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Александр Саплинов.

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    Минувший сезон «желто-синие» завершили на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. На финише чемпионата России «комбайнеры» сначала выдали серию из трех ничьих кряду, а в последних двух турах «Ростов» поиграл «Ахмату» (0:1) и выиграл у «Зенита» (1:0).

    «Ростов» подписал в это трансферное окно двух игроков из ФНЛ. Купил защитника Дмитрия Чистякова из «Тамбова» и нападающего Александра Саплинова из «Балтики».

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    • Из аренды вернулись Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян. Покинули ростовчан Сергей Паршивлюк, который перешел в «Динамо», а Тимофей Калачев завершил карьеру.

    В минувшем сезоне эти команды провели между собой четыре поединка — два в чемпионате и два в Кубке. В РПЛ оба матча завершились вничью (2:2 и 1:1). В кубковом противостоянии ростовская команда дома победила — 1:0, а Краснодаре вновь была ничья — 2:2.

    Прогноз на «Краснодар» — «Ростов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Краснодару». На победу «быков» предлагают — 2.15.

    На победу «Ростова» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.60.

    Ростовская команда в последнее время удачно играет против краснодарцев. Прогнозируем, что и в этом поединке «Ростов» не должен проиграть. 0

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    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 30 июня 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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