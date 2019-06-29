Бенин — Гвинея-Бисау. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Африки 29 июня 2019 года

В субботу, 29 июня, во втором туре группы F Кубка Африки сыграют сборные Гвинеи-Бисау и Бенина. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Бенин — Гвинея-Бисау.

Бенин

Сборная Бенина пробилась на Кубок Африканских наций со второго места в своей группе. Набрав 10 очков, она пропустила вперед Алжир, но обошла Гамбию и Того.

Перед Кубком Африки коллектив провел два матча и в обоих одержал победы. Подопечные Мишеля Дюссье выиграли у Гвинеи (1:0) и Мавритании (3:1).

До старта финальной части КАНа команда в пяти матчах одержала четыре победы при одном поражении. Не проиграла она и в первом туре континентального первенства, хотя сыграла вничью с Ганой 2:2.

Гвинея-Бисау

Сборная Гвинеи-Бисау с девятью очками в отборочном турнире в одной компании с Намибией, Мозамбиком и Замбией стала первой, но опередила последнюю команду всего лишь на два балла.

В квалификационном розыгрыше «зелено-красно-желтые» добыли только две победы, три матча свели вничью и одну встречу проиграли, забили восемь голов, а пропустили на один меньше.

Перед финальной частью континентального турнира команда Басиро Канде уступила национальной Анголе со счетом 0:2.

В первом туре КАНа коллектив проиграл Камеруну с аналогичным результатом. Поэтому перед вторым поединком он занимает последнее, четвертое место в группе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,62. 0