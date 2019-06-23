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    Американцы возьмут реванш у Тринидада и Тобаго

    США — Тринидад и Тобаго. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 23 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную США
    Прогноз на США — Тринидад и Тобаго
    Американцы выиграли первый матч на турнире
    В воскресенье, 23 июня, состоится матч второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретятся сборные США и Тринидада и Тобаго. Начало поединка — в 3:00 мск. Прогноз на США — Тринидад и Тобаго.
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    Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 14.50
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    США

    Последний свой официальный матч перед Золотым кубком «янки» провели еще в ноябре 2017 года, когда проиграли Тринидад и Тобаго (1:2) в квалификации ЧМ-2018. Этим поражением они поставили крест на участие в мундиале.

    После того поединка «звездно-полосатые» проводили только контрольные поединки, которых было 18, а в последних трех победить не удалось.

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    Более того, только в первом из них сборная США не уступила, сведя вничью матч против Чили (1:1). Два последующих подопечные Грегга Берхалтера проиграли Ямайке (0:1) и Венесуэле (0:3).

    В первом матче группового этапа Золотого кубка американцы встречались с дебютантом — командой Гайаны. Борьбы не вышло и подопечные Грегга Берхалтера разбили соперника со счетом 4:0. Дубль оформил Тайлер Бойд.

    Тринидад и Тобаго

    Команда не сумела пройти отбор на последний чемпионат мира, да и о каких-то серьезных шансах говорить не приходилось.

    Сборная заняла последнее место в своей группе и единственным ярким моментом можно считать именно победу над США (2:1), которая не пустила американцев на российский мундиаль.

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    В последней встрече перед Золотым кубком сборная Тринидада и Тобаго проиграла Канаде (0:2). В первом туре дружина Стивена Харта вообще без шансов с аналогичным счетом уступила Панаме, продлив серию без побед до шести поединков.

    Прогноз

    В предстоящей встрече букмекеры уверены в победе США, на которую можно поставить с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.10, успех «Воинов Сока» — в 16.0.

    Мы согласимся с аналитиками и считаем, что сейчас у Тринидада и Тобаго нет никаких шансов на успех, учитывая последние выступления команды. Предлагаем поставить на победу США с форой -2 гола за 1.89. 0

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    США — Тринидад и Тобаго. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 23 июня 2019 года. Прогноз на США — Тринидад и Тобаго. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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