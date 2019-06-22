ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Легенды стали героями интернетаМесси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса Леонид ФедунНовые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам Лионель МессиНе ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
  • 10:49
    • Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
  • 10:29
    • Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
  • 09:17
    • «Вегас» задумался об обмене Гусева
  • 09:03
    • «Спартак» готов платить Бруме 2 миллиона евро в год
  • 08:50
    • «Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию
  • 08:21
    • Уильямсон выбран первым номером драфта НБА-2019
  • 08:09
    • Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки
    Все новости спорта

    Боливия и Венесуэла двумя голами не ограничатся

    Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз на Боливия — Венесуэла
    Команда Рафаэля Дудамеля еще не знает поражений на турнире
    В субботу, 22 июня, в третьем туре группового этапа Кубка Америки квартета A сыграют сборные Боливии и Венесуэлы. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Боливия — Венесуэла.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа A 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.53
  • Играть!
    •

    Боливия

    Уже после первого тура Боливия оказалась на последней строчке. Сборная уступила на старте турнира хозяевам первенства Бразилии со счетом 0:3.

    Если бы «Зеленые» победили во втором туре, у них появились бы отличные шансы на выход в плей-офф. Тем не менее, поражение случилось и во втором поединке — от Перу (1:3).

    К слову, с группы в последний раз коллектив выходил в 2015 году, набрав четыре пункта. В 2016 году команда закончила свое участие на групповой стадии, проиграв все три матча.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Венесуэла

    Венесуэла очень непростой соперник. Команда готова терпеть и выжидать свой шанс. Пока что она занимает 3-е место с двумя набранными баллами.

    Такой результат пришел после двух ничих с одинаковым счетом 0:0. Сперва коллектив разошелся миром с Перу, а затем — с самой Бразилией.

    В первом матче «Красные» вышли на поле с одним форвардом, тем самым насытив центр поля. Такая же тактика была и во втором туре, поэтому остается вопрос, будет ли коллектив играть более открыто.

    Прогноз

    Последний тур потребует от обоих соперников более атакующей игры, посколько они не занимают первые два места в группе.

    Предлагаем поставить на ТБ 2,5 за 2,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.08
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Англия U21 — Румыния U21
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Франция U21 — Хорватия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Египет — Зимбабве
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Испания U21 — Польша U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Италия U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Давид Де Хеа
  • Три варианта для Де Хеа
    • 02:15 15/06/2019     Игроки сборной Украины
  • Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финала
    • 12:52 16/06/2019     Поль Погба, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль
  • Топ-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
    • 20:35 15/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года. Прогноз на Боливия — Венесуэла. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Тоже интересно
    Неймар Футбол История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыгралаПроект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал 19/06/2019 в 19:190
  • 00:01
    • Германия разгромила Сербию на молодежном Евро
  • 23:55
    • «Зенит» может вернуть Паредеса
  • 23:44
    • «Барселона» подписала голландского защитника
    Денис Глушаков Футбол Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака» Вчера в 11:560
  • Экспресс дня

  • Салах и компания разомнутся на Зимбабве
  • 4.08
    •
  • 10:39
    • Чех получит должность в структуре «Челси»
  • 08:34
    • Коста-Рика победила Бермуды на Золотом Кубке КОНКАКАФ
  • 22:12
    • «Ростов» может подписать Боккетти
    Маттейс де Лигт Футбол Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всемОт Маттейса де Лигта до Поля Погба 19/06/2019 в 23:040
  • 21:52
    • Лебедев договорился о бое с небитым французом
  • 21:27
    • Кудряшов, Таски и Адебайор покинули «Истанбул»
  • 21:11
    • Российские саблистки выиграли чемпионат Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие