Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года

В субботу, 22 июня, в третьем туре группового этапа Кубка Америки квартета A сыграют сборные Боливии и Венесуэлы. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Боливия — Венесуэла.

Боливия

Уже после первого тура Боливия оказалась на последней строчке. Сборная уступила на старте турнира хозяевам первенства Бразилии со счетом 0:3.

Если бы «Зеленые» победили во втором туре, у них появились бы отличные шансы на выход в плей-офф. Тем не менее, поражение случилось и во втором поединке — от Перу (1:3).

К слову, с группы в последний раз коллектив выходил в 2015 году, набрав четыре пункта. В 2016 году команда закончила свое участие на групповой стадии, проиграв все три матча.

Венесуэла

Венесуэла очень непростой соперник. Команда готова терпеть и выжидать свой шанс. Пока что она занимает 3-е место с двумя набранными баллами.

Такой результат пришел после двух ничих с одинаковым счетом 0:0. Сперва коллектив разошелся миром с Перу, а затем — с самой Бразилией.

В первом матче «Красные» вышли на поле с одним форвардом, тем самым насытив центр поля. Такая же тактика была и во втором туре, поэтому остается вопрос, будет ли коллектив играть более открыто.

Прогноз

Последний тур потребует от обоих соперников более атакующей игры, посколько они не занимают первые два места в группе.

Предлагаем поставить на ТБ 2,5 за 2,00. 0