Коста-Рика — Бермудские острова. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу 21 июня 2019 года

В пятницу, 21 июня, сборная Коста-Рики сыграет с командой Бермудских островов в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча группы B, которая пройдет на стадионе «Тойота» в Техасе, начнется в 04:30 по московскому времени. Прогноз на Коста-Рика — Бермудские острова.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики успешно стартовала на Золотом кубке КОНКАКАФ, набрав три очка.

Подопечные Густаво Матосаса в первом туре уверенно обыграли Никарагуа (4:0) благодаря голам Брайана Овьедо, Сельсо Борхеса, Элиаса Агилара и Аллана Круса.

Во время подготовки к турниру в этом году «лос тикос» выиграли только у Ямайки, проиграв США (0:2), Гватемале (0:1) и Перу (0:1).

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Среди травмированных у Коста-Рики значится только защитник Хосе Сальватьерра.

Бермудские острова

Сборная Бермудских островов не имеет набранных очков после первого тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

«Воины» на старте турнира потерпели поражение от Гаити (1:2), хотя именно они вышли вперед в концовке первого тайма, когда отличился Данте Леверок.

Бермудские острова в 2019 году также сыграли с Доминиканской республикой (3:1) и Гайаной (1:0), победив в обеих встречах.

Костяк сборной Бермудских островов составляют игроки местного чемпионата и легионеры из Англии, преимущественно играющие в клубах из низших дивизионов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «лос тикос»: победа сборной Коста-Рики — 1.04, победа сборной Бермудских островов — 58.00, ничья — 14.00.

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Данный расклад не должен удивлять, поскольку подопечные Густаво Матосаса являются одними из претендентов на победу на этом турнире.

Конечно, костариканцы обязаны набирать очередные три очка, но нам кажется, что такой легкой прогулки, которая случилась во встрече с Никарагуа, не будет.

Бермуды достойно боролись с Гаити в первом туре, ну а в матче с лидером группы постараются избежать крупного поражения. Наш прогноз — «победа сборной Бермудских островов с форой +3» за 1.95.

Альтернативный вариант — ставка на «тотал голов меньше 4», которая принимается с коэффициентом 1.70. 0