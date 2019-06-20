Куба — Мартиника. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 20 июня 2019 года

В четверг, 20 июня, в рамках второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют сборные Кубы и Мартиники. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на Куба — Мартиника.

Куба

Сборная Кубы вышла в финальную часть Кубка КОНКАКАФ благодаря шестому месту в отборе Лиги наций своей конфедерации. В четырех поединках квалификации команда одержала три победы и лишь раз проиграла.

Поверженными оказались Теркс и Кайкос (11:0), Гренада (2:0) и Доминиканская Республика (1:0). Единственное поражение коллективу со счетом 2:1 нанесла команда Гаити на своем поле.

Подопечные Рауля Медероса крайне неудачно стартовали в финальной части турнира. Они не просто проиграли фавориту первенства Мексике, а были разгромлены с результатом 0:7.

Мартиника

Сборная Мартиники пробилась на Кубок КОНКАКАФ после того, как заняла третью позицию в отборе Лиги наций своей конфедерации. В четырех поединках квалификации команда показала стопроцентный результат.

Победить удалось Пуэрто-Рико (1:0), Виргинские острова (4:0), Антигуа и Барбуда (4:2) и Гваделупу (1:0). Коллектив уступил первое место квалификации Гаити и вторую строчку Канаде из-за худшей разницы мячей.

Подопечные Марио Бокали также начали турнир с фиаско в виде разгрома. Их обидчиками стала Канада, которая забила на три мяча меньше, нежели Мексика своему сопернику (0:4).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 3,50, тогда как успех номинальных хозяев оценивается в 10,00, а ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что Мартиника выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0