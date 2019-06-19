США — Гайана. Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 19 июня 2019 года

Ранним утром среды в первом туре группы D Золотого Кубка КОНКАКАФ, проходящем в трех странах, сборная США дома в Сент-Поле сыграет с командой Гайаны. Начало встречи — в 05:00 по мск. Прогноз на США — Гайана.

США

Последний свой официальный матч «янки» провели еще в ноябре 2017 года, когда проиграли Тринидад и Тобаго (1:2) в квалификации ЧМ-2018. Этим поражением они поставили крест на участие в мундиале.

После того поединка «звездно-полосатые» проводили только контрольные поединки, которых на данный момент насчитывается 18 игр. Последние три из них американцы не выиграли.

Более того, только в первом из них сборная США не уступила, сведя вничью матч против Чили (1:1). Два последующих подопечные Грегга Берхалтера проиграли Ямайке (0:1) и Венесуэле (0:3).

Гайана

Сборная Гайаны впервые в истории вышла в финальную часть Кубка КОНКАКАФ. Это удалось благодаря тому, что она заняла седьмое место в отборе Лиги наций своей конфедерации.

В четырех поединках квалификации команда одержала три победы и лишь раз проиграла. Поверженными оказались Барбадос (3:0), Теркс и Кайкос (8:0) и Белиз (2:1), тогда как выиграть у нее удалось Гвиане (1:2).

Подопечные Майкла Джонсона подходят к турниру не в лучшей форме, поскольку выиграли лишь раз в четырех предыдущих матчах. В двух последних же и вовсе проиграли.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев поля безоговорочным фаворитом, поскольку коэффициент на их победы равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 34,00, а ничья — в 13,00.

Стоит рискнуть и поставить на то, что первый тайм завершится вничью, а в итоге победят США за 5,80. 0