Украина U20 — Италия U20. Прогноз (к. 1.75) и ставки на ЧМ-2019 U20 11 июня 2019 года

Во вторник, 11 июня, в поединке 1/2 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет встретятся сборные Украины и Италии. Начало игры — 18:30 по мск. Прогноз на Украина U20 — Италия U20.

Украина U20

Украинская команда, пробившаяся на чемпионат мира, как полуфиналист Чемпионата Европы (U19) 2018, добилась своего лучшего достижения в этой вековой категории — вышла в полуфинал.

«Желто-синие» на этом мундиале провели уже пять матчей, в которых добились четырех побед при одном ничейном результате.

На групповом этапе сборная Украины обыграла команды США (2:1) и Катара (1:0), а также поделила очки с Нигерией (1:1). Семь баллов позволили украинцам с семью очками финишировать на первом месте в своем квартете.

В 1/8 финала Украина разгромила сборную Панамы со счетом 4:1, а четвертьфинале прошла колумбийских сверстников, одолев их с минимальным результатом — 1:0.

Италия U20

Сборная Италии, ставшая серебряным призером континентального первенства (проиграла в финале Португалии — 3:4 ОТ), повторила свой лучший результат ЧМ, выйдя в 1/2 финала

Аппенинцы показали такие же результаты на этом турнире, как и их предстоящий противник. Они выиграли в четырех матчах и раз сыграли вничью.

«Скуадра Адзурра» выиграла свою группу, одолев Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), расписали мировую с Японией (0:0).

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В 1/8 финала итальянцы выбили сборную Польши, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0. На стадии 1/4 финала они прошли команду Мали — 4:2.

Прогноз на Украина U20 — Италия U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На их победу предлагают — 2.55.

На победу Украины дают — 3.25, ничья оценена — в 2.80.

Проход: Италии U-20 — 1.75; Украины U-20 — 2.08.

Украина, которая в любой вековой категории неудачно играет с Италией, по всей видимости, не сможет пройти аппенинцев. Ставим на проход Италии. 0