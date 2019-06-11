Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

Сборные Италии и Боснии и Герцеговины встретятся в рамках 4-го тура отборочного цикла Евро-2020. Местом проведения поединка станет «Альянц Стэдиум» в Турине. Старт в 21:45 по мск. Прогноз на Италия — Босния и Герцеговина.

Италия

Сборная Италии не пробилась на мировое первенство в России, проиграв на стадии плей-офф Швеции (0:0 и 0:1), тем самым пропустив мундиаль впервые за 60 лет.

В дебютном розыгрыше Лиги наций «Скуадра Адзурра» тоже не добилась успеха, финишировав на второй позиции среди трех команд. Оказалась выше Польши, но ниже Португалии.

В этом отборочном цикле итальянцы начали с побед на своем поле над Финляндией (2:0) и Лихтенштейном (6:0). В третьем туре «Национале» разгромила на выезде Грецию (3:0).

С девятью пунктами коллектив Роберто Манчини возглавляет свою группу, опережая ближайших преследователей на три балла.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины также пропускала прошедший чемпионат мира в России, оказавшись ниже по квалификационной группе Бельгии и Греции.

А вот в первом розыгрыше Лиги наций «желто-синие» выступили успешнее, выиграв свою группу Лиги Б и повысились до Лиги А.

Стартовали «Золотые лилии» в отборе к Евро-2020 с домашней победы над сборной Армении со счетом 2:1. Балканцы не имели особых проблем в этом поединке, пропустив только перед самым финальном свистком от Мхитаряна с пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

Тем не менее, позже коллектив довольствовался лишь ничьей дома с греками (2:2) и уступил на выезде Финляндии (0:2). Тем самым подопечные Роберта Просинечки занимают третью строчку в группе с четырьмя баллами.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0