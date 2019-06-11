Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

Италия
Сборная Италии не пробилась на мировое первенство в России, проиграв на стадии плей-офф Швеции (0:0 и 0:1), тем самым пропустив мундиаль впервые за 60 лет.
В дебютном розыгрыше Лиги наций «Скуадра Адзурра» тоже не добилась успеха, финишировав на второй позиции среди трех команд. Оказалась выше Польши, но ниже Португалии.
В этом отборочном цикле итальянцы начали с побед на своем поле над Финляндией (2:0) и Лихтенштейном (6:0). В третьем туре «Национале» разгромила на выезде Грецию (3:0).
С девятью пунктами коллектив Роберто Манчини возглавляет свою группу, опережая ближайших преследователей на три балла.
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины также пропускала прошедший чемпионат мира в России, оказавшись ниже по квалификационной группе Бельгии и Греции.
А вот в первом розыгрыше Лиги наций «желто-синие» выступили успешнее, выиграв свою группу Лиги Б и повысились до Лиги А.
Стартовали «Золотые лилии» в отборе к Евро-2020 с домашней победы над сборной Армении со счетом 2:1. Балканцы не имели особых проблем в этом поединке, пропустив только перед самым финальном свистком от Мхитаряна с пенальти.
Тем не менее, позже коллектив довольствовался лишь ничьей дома с греками (2:2) и уступил на выезде Финляндии (0:2). Тем самым подопечные Роберта Просинечки занимают третью строчку в группе с четырьмя баллами.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 4,75.
Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0