Нидерланды — Англия. Прогноз (к. 1.97) на тоталы в матче 1/2 финала Лиги наций 6 июня 2019 года

В рамках полуфинала Лиги наций УЕФА сыграют сборные Нидерландов и Англии. Команды проведут поединок в Португалии, в городе Гимарайнш. Первый свисток судья даст в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Нидерланды — Англия.

Нидерланды

Голландцы оказались в группе 1 вместе с французами и немцами. Несмотря на высокий уровень конкуренции, «оранжевые» неплохо справились с задачей и обошлись при этом двумя победами. Правда, отбор в плей-офф начался для сборной Нидерландов с поражения 2:1 от Франции.

После этого коллектив начал двигаться в нужном направлении и одержал две победы кряду — 3:0 над Германией и 2:0 в ответной игре против «синих». Групповой этап «летучий голландец» завершил ничьей 2:2.

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Наиболее ярко блистали Депай и Вейналдум, которые своими точными ударами принесли команде две победы. Таким образом, они забили по 2 гола, став лучшими бомбардирами голландской сборной на турнире Лиги наций.

В марте голландцы провели два поединка в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Они выиграли у Беларуси 4:0 и уступили Германии 2:3. За эти две игры Депай забил 3 гола.

Англия

У англичан точно такая же статистика по результатам, как и у соперника — 2 победы, одна ничья и одно поражение. В первом круге команда сыграла вничью с Хорватией и проиграла 1:2 Испании. Во втором круге британцы выиграли со счетом 2:1 и 2:3 соответственно.

Единственная разница заключается в забитых и пропущенных голах. Сборная Англии забила 6 и пропустила 5 мячей. Чаще всех отличались Рэшфорд и Стерлинг. У них по 2 гола на счету.

Последние результаты английской команды очень радуют. Она выиграла 5 матчей кряду, при этом во всех случаях тотал был больше 2.5. Также стоит отметить, что «сине-белые» забили как минимум 5 голов в последних 5 играх.

Прогноз

Две данные команды в целом равны. Это доказывает букмекерская линия, которая содержит такие коэффициенты: 3.00 на победу голландцев, 3.20 на ничью и 2.44 на англичан.

Самая последняя очная встреча была в марте прошлого года. Тогда Англия минимально обыграла «оранжевых» 0:1. До этого дважды сильнее были «триколоры».

Обе команды имеют хорошие и молодые составы. Вряд ли на табло будут нули, поскольку атаковать умеют и те, и другие. Рекомендуем ставку «тотал больше 2.5» за 1.97. 0