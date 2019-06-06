Голландия — Англия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 1/2 финала Лиги наций 6 июня 2019 года

В четверг, 6 июня, сборная Голландии примет команду Англии в рамках 1/2 финала Дивизиона А Лиги наций. Матч пройдет на арене «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Голландия — Англия.

Нидерланды

Сборная Нидерландов переживает смену поколений — Рональд Куман омолодил состав. Под руководством нового наставника «Оранжевые» сыграли 12 матчей, из которых было проиграно только три.

При этом они сумели выйти в полуфинал Лиги наций, хотя фаворитами изначально считались конкуренты — действующий и бывший чемпионы мира Франция и Германия.

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После поражения от Франции (1:2) голландцы сумели выиграть дома Германию со счетом 3:0. В ответной игре с «трехцветными» удалось обыграть подопечных Дешама со счетом 2:0.

Второй поединок против немцев закончился вничью (2:2). Кроме того, Голландия успела провести контрольный матч с Бельгией (1:1).

В марте, в отборе Евро-2020, сборная Голландии на своем поле разгромила Белоруссию (4:0) и проиграла команде Германии (2:3), пропустив на последних минутах.

Англия

Англия набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Начали подопечные Саутгейта с поражения от Испании (1:2) и ничьей с Хорватией (0:0).

Затем англичане на выезде справились с командой Испании (3:2), забив три мяча до перерыва, но едва не упустили победу во втором тайме, и одержали волевую победу над Хорватией (2:1), забив в концовке.

Также «Три льва» обыграли сборную США в домашнем товарищеском матче, ставшем последним для Уэйна Руни — 3:0 и победили Швейцарию (1:0) в еще одном контрольном матче.

В марте, в отборе к Евро-2020, сборная Англии дома растоптала Чехию (5:0) и на выезде разгромила Черногорию (5:1).

Англичане встречались с Голландией в товарищеских матчах в 2012 года (поражение 2:3), в 2016 году (поражение 1:2) и в 2018 году (победа 1:0).

Прогноз

Букмекеры считают Англию фаворитом матча. На победу команды гостей в основное время дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,20, а на успех Голландии — 2,90.

На проход Англии в финал дают коэффициент 1,75, а за успех голландцев дают 2,05.

Англичане считаются фаворитами Лиги наций, команда выиграла последние пять матчей с отличной разницей мячей и прогнозируем, что в противостоянии с Голландией «Три льва» не проиграют.

Голландцы забивают в последних 11 матчах — в последний раз они ушли с поля без забитого мяча в матче с Англией (0:1). Интересны варианты «забьют обе» за 1,75 и ТБ 2,5 за 2.0 0