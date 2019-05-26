«Рома» — «Парма». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая

«Рома»
Футболисты «Ромы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 63 очка.
За тур до завершения первенства «волки» обеспечили себе финиш в зоне Лиги Европы. При этом они сохраняют небольшие шансы опередить «Милан», «Интер» и «Аталанту», получив таким образом билет в Лигу чемпионов.
С начала апреля подопечные Клаудио Раньери не потерпели ни одного поражения. В мае они разошлись миром с «Дженоа» (1:1) и «Сассуоло» (0:0), а также обыграли «Ювентус» (2:0).
После травмы у «Ромы» восстанавливается защитник Костас Манолас.
«Парма»
«Парма» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 41 набранным баллом.
«Крестоносцы» оторвались от 18-й строчки на четыре очка, обеспечив себе сохранение прописки в элитном дивизионе.
В этом месяце команда Роберто Д'Аверсы разошлась миром с «Сампдорией» (3:3), уступила «Болонье» (1:4), а также одолела «Фиорентину» (1:0).
В лазарете «Пармы» находятся Абду Диакате, Лука Риго, Николас Скиаппакассе, Хави Сьерральта, Жервиньо и Роберто Инглезе.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1.20, победа «Пармы» — 16.00, ничья — 7.70.
У «волков» сохраняется мотивация на данную встречу, ведь три набранных очка способны улучшить их турнирное положение и, возможно, даже предоставить путевку в Лигу чемпионов.
В то же время «крестоносцы» со своей главной задачей справились еще в прошлом туре, так что теперь чувствуют себя расслаблено и начинают думать об отпуске.
Учитывая вышесказанное мы бы поставили на победу хозяев. Наш прогноз — «победа "Ромы" и тотал меньше 4,5» за 1.74. 0