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    Завершит ли «Рома» сезон домашней победой?

    «Рома» — «Парма». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Парму
    Прогноз на «Рома» — «Парма»
    Даниэле Де Росси
    В воскресенье, 26 мая, «Рома» на своем поле примет «Парму» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме на «Олимпико», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Рома»

    Футболисты «Ромы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 63 очка.

    За тур до завершения первенства «волки» обеспечили себе финиш в зоне Лиги Европы. При этом они сохраняют небольшие шансы опередить «Милан», «Интер» и «Аталанту», получив таким образом билет в Лигу чемпионов.

    С начала апреля подопечные Клаудио Раньери не потерпели ни одного поражения. В мае они разошлись миром с «Дженоа» (1:1) и «Сассуоло» (0:0), а также обыграли «Ювентус» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    После травмы у «Ромы» восстанавливается защитник Костас Манолас.

    «Парма»

    «Парма» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 41 набранным баллом.

    «Крестоносцы» оторвались от 18-й строчки на четыре очка, обеспечив себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

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    В этом месяце команда Роберто Д'Аверсы разошлась миром с «Сампдорией» (3:3), уступила «Болонье» (1:4), а также одолела «Фиорентину» (1:0).

    В лазарете «Пармы» находятся Абду Диакате, Лука Риго, Николас Скиаппакассе, Хави Сьерральта, Жервиньо и Роберто Инглезе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1.20, победа «Пармы» — 16.00, ничья — 7.70.

    Все прогнозы на Серию А

    У «волков» сохраняется мотивация на данную встречу, ведь три набранных очка способны улучшить их турнирное положение и, возможно, даже предоставить путевку в Лигу чемпионов.

    В то же время «крестоносцы» со своей главной задачей справились еще в прошлом туре, так что теперь чувствуют себя расслаблено и начинают думать об отпуске.

    Учитывая вышесказанное мы бы поставили на победу хозяев. Наш прогноз — «победа "Ромы" и тотал меньше 4,5» за 1.74. 0

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    «Рома» — «Парма». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая. Прогноз на «Рома» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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