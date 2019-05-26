«Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 мая

В воскресенье, 26 мая, «Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Рубин».

«Краснодар»

За тур до завершения сезона «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 53 очка.

«Быки» имеют равное количество очков с идущим вторым «Локомотивом», но уступают ему по дополнительным показателям.

В мае «горожане» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а также разгромили «Енисей» (4:0) и «Арсенал» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

Серьезных кадровых проблем у «Краснодара» на данный момент нет.

«Рубин»

Казанский «Рубин» расположился на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 36 баллами.

Подопечные Курбана Бердыева обезопасили себя от вылета. В еврокубки они не попадут из-за отстранения, наложенного осенью прошлого года.

В этом месяце казанцы одержали победу над «Оренбургом» (2:0), потерпели поражение от «Локомотива» (0:4), а также разошлись миром с «Анжи» (0:0).

После травм у «Рубина» восстанавливаются защитник Владимир Гранат и нападающий Александр Бухаров.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1.28, победа «Рубина» — 13.50, ничья — 5.10.

Все прогнозы на РПЛ

Курбан Бердыев пообещал, что его подопечные дадут бой «быкам», но что-то нам подсказывает, что подтверждения его слов мы не увидим на футбольном поле.

Во второй части сезона «Рубин» выступает ужасно и крайне редко забивает. В то же время «горожане» играют результативно, особенно на своем поле.

Не забываем, что для «Краснодара» этот матч очень важен с турнирной точки зрения. Не все зависит от него, на при определенных условиях он еще может подняться на второе место и напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Наш прогноз — «победа хозяев с форой -1,5» за 1.95.

Также интересной выглядит ставка «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 2.10. 0