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    Сможет ли «Фиорентина» остаться в элите?

    «Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 26 мая 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Дженоа
    Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа»
    «Фиалки» находятся в более выгодном положении
    В воскресенье, 26 мая, «Фиорентина» будет принимать на своем поле «Дженоа» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков.

    Команда ведет борьбу за выживание, но последние результаты не внушают оптимизма. За последний месяц команда Винченцо Монтеллы проиграла «Ювентусу» (1:2), «Сассуоло» (0:1), «Эмполи» (0:1), «Милану» (0:1), а в прошлом туре — «Парме» (0:1). Удивительная «стабильность».

    «Фиалки» в последнем поединке чаще владели мячом, били по воротам и точнее отдавали передачи, но что-то в этом механизме все равно сломано.

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    По итогам предстоящей встречи «Фиорентина» останется в элите, если сможет не проиграть, либо проиграет, но при этом «Эмполи» не наберет очов против «Интера». Кроме того, устроит фиаско с разницей в один мяч и поражение «Удинезе» от «Кальяри».

    Соперник в данной ситуации подходящий, чтобы прервать серию без побед и решить собственную судьбу самостоятельно, но многое будет зависеть от реализации своих моментов.

    «Дженоа»

    «Дженоа» пытается набирать очки в каждой встрече, но выиграть тоже не удается уже довольно давно.

    В последних трех турах — две ничьи против «Ромы» и «Кальяри» (оба раза — по 1:1) и поражение на выезде от «Аталанты» (1:2).

    Сейчас команда идет в зоне вылета на 18-й строчке, но всего на один пункт отстает от «Эмполи» и на три — от «Удинезе» и предстоящего соперника.

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    «Грифоны» не знают побед в девяти последних турах при четырех поражениях. Спастись получится только в том случае, если «Эмполи» уступит «Интеру», а подопечные Чезаре Пранделли сыграют вничью или победят. Другой вариант — ничья в игре с участием «Эмполи» и победа «Дженоа» над «Фиорентиной».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Фиорентины» — 2.53, победа «Дженоа» — 4.50, ничья — 2.39.

    Из-за дисквалификации поединок на тренерском мостике «Фиорентины» не будет Винченцо Монтеллы, да и в целом игра будет очень непредсказуемой.

    В целом старания «Фиорентины» давно должны быть вознаграждены победой, но и «Дженоа» не будет надеяться на «Интер» и всеми силами пойдет вперед. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.73. 0

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    «Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 26 мая 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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