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    Выйдет ли «Аталанта» в Лигу чемпионов?

    «Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Сассуоло
    Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло»
    Команда Гасперини идет на 3-м месте за тур до конца сезона
    В воскресенье, 26 мая, «Аталанта» на своем поле примет «Сассуоло» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Аталанта»

    В нынешнем сезоне «Аталанта» проделала невероятную работу. В чемпионате команда за один тур до финиша занимает 3-е место, но в случае поражения, а также даже ничьей «Интера» и победы «Милана» окажется на 5-м месте вне зоны Лиги чемпионов.

    Все это в сумме дает хозяевам большие шансы на участие в главном евротурнире. Коллектив уже гарантировал себе участие в Лиге Европы, хотя мог сделать это раньше, но проиграл в финале Кубка Италии «Лацио» (0:2).

    Текущая форма бергамаски, в целом, хорошая. Подопечные Джан Пьеро Гасперини потерпели лишь одно поражение в семи предыдущих матчах при пяти победах.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» в этом розыгрыше Серии А уже решил все свои задачи. У клуба на счету 43 очка и десятая позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

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    До позапрошлого тура команда Роберто Де Дзерби имела серию без поражений в шести матчах чемпионата подряд, выиграв два из них при четырех ничейных результатах.

    Обыграли «Кьево» (4:0) и «Фиорентину» (1:0), поделили очки с «Пармой» (0:0), «Удинезе» (1:1), «Лацио» и «Фрозиноне» (по 2:2).

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    Прервалась эта серия 12 мая выездом к «Торино» — 2:3. После этого команда не выиграла, сыграв 0:0 с «Ромой», поэтому уже три тура не знает побед.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0

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    «Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая 2019 года. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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