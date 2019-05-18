«Удинезе» — СПАЛ. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Удинезе» на своем поле примет СПАЛ в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Дачиа Арена», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — СПАЛ.

«Удинезе»

В апреле «маленькие зебры» выдали пятиматчевую серию без побед, приблизившую их к зоне вылета. Началась она с двух поражений в Риме — сначала от «Ромы» (0:2), а затем от «Лацио» (0:1).

Вернувшись домой, «Удинезе» ушел от поражения в матче с «Сассуоло» (1:1), после чего на выезде проиграл «Аталанте» (0:2).

Домашний матч с «Интером» завершился без забитых мячей, а в последнем матче «черно-белые» на выезде победили «Фрозиноне» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

После 36 туров «Удинезе» с 37 очками на 16-м месте в таблице Серии А. До зоны вылета 2 очка. Разница мячей 34-50, лучший бомбардир с 9 голами Родриго де Пауль.

СПАЛ

Клуб из Феррары провел апрель довольно успешно, одержав домашние победы над «Лацио» (1:0) и «Ювентусом» (2:1) и гостевую над «Эмполи» (4:2).

Проиграл СПАЛ лишь раз, уступив на выезде «Кальяри» (1:2), а в конце месяца на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

В последних матчах СПАЛ разгромил на выезде «Кьево» (4:0) и на своем поле уступил на последних минутах «Наполи» (1:2).

После 36 туров СПАЛ с 42 очками на 11-м месте в таблице Серии А. Разница мячей 40-50, лучший бомбардир с 15 голами Андреа Петанья.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. В прошлом сезоне СПАЛ победил дома 3:2, а на выезде сыграл вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Удинезе» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 4,10, а на успех СПАЛа — 5,50.

Обе команды — «домашние», но СПАЛ куда успешнее проводит апрельское-майский отрезок, в том числе и на выезде прогнозируем, что клуб из Феррары не проиграет в гостях.

В прошлом сезоне противостояние команд вышло очень результативным. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,75. 0