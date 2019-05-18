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    Оторвется ли «Монако» от зоны вылета?

    «Монако» — «Амьен». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Франции 18 мая 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Амьен
    Прогноз на «Монако» — «Амьен»
    Радамель Фалькао
    В рамках 37 тура Лиги 1 футбольный клуб «Монако» сыграет дома против «Амьена». Матч будет проводиться на стадионе «Луи II». Арбитром встречи выбрали Клемана Тюрпена, который должен начать это противостояние в 22:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Амьен».

    «Монако»

    За 2 тура до конца чемпионата «Монако» находится в очень серьезном положении. Команда близка к зоне вылета. Сейчас у хозяев 33 очка и 17 место, тогда как у «Кана» (18 строчка) такое же количество баллов. Разница заключается лишь в забитых и пропущенных мячах.

    Таким образом, «монегаскам» обязательно нужно выигрывать, поскольку в случае победы они смогут обойти «Амьен» в турнирной таблице и оторваться от зоны вылета.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В последний раз клуб побеждал 15 марта. После этого было 7 безуспешных матчей подряд — 3 ничьи и 4 поражения. «Красно-белые» уступили в прошлых двух турах — 1:0 с «Нимом» и 2:3 с «Сент-Этьеном». До этого была ничья с «Ренном» 2:2 и поражение от «ПСЖ» 3:1.

    На домашней арене «Монако» не выигрывает 4 встречи кряду — 2 ничьи и 2 поражения. Кроме того, команда не забивала дома в 2 из 3 выступлений. Также стоит отметить, что коллектив Жардима пропускал в последних 4 играх чемпионата.

    Проблемы со здоровьем испытывают Мбула, Субашич, Йоветич и Пеллегри. Есть вопросы по готовности Фабрегаса.

    «Амьен»

    «Амьен» на 16 строчке рейтинга с 35 очками. Если клуб проиграет, то он может не только уступить позицию «монегаскам», но и попасть в зону вылета. В любом случае победа гостям точно не помешает.

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    В 7 играх из 8 «Амьен» играл вничью. При этом результаты последних 3 встреч команды были довольно скромные — 0:0 с «Тулузой», 1:1 с «Монпелье» и 0:0 со «Страсбуром». За этот 8-матчевый период клуб потерпел лишь одно поражение от «Нанта» со счетом 3:2.

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    • Выездная серия насчитывает 9 безвыигрышных поединков. Хотя проигрывали гости только в 1 из 5 последних выступлений. Помимо этого можно выделить тот факт, что ничья была как в тайме, так и в матче в 7 из 8 игр команды. Общий тотал прошлых 3 матчей был не больше двух.

    Клубные врачи «белых» загружены не так сильно, как врачи «Монако». У них под присмотром всего 3 футболиста. Это Зунгу, Корнетт и Гуано.

    Прогноз

    Фаворитом этой пары букмекеры считают «Монако». На них дают коэффициент 1.66, при этом вероятность успеха гостей оценивается цифрой 5.60.

    На «Луи II» команды играли дважды, и в двух случаях была ничья (0:0 и 1:1). Из 6 очных встреч «Амьен» не выиграл ни одной, хотя на счету «Монако» всего 2 победы. Со счетом 0:2 хозяева выиграли у соперника на выезде. Так что опыт обыгрывания этого коллектива у «красно-белых» в этом сезоне уже есть.

    Ставим на успех «Монако», причем команда должна выиграть с отрывом в 1 или 2 гола. Коэффициент составляет 1.96. 0

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