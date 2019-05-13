«Интер» — «Кьево». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 36-го тура чемпионата Италии 13 мая 2019 года

В понедельник, 13 мая, «Интер» будет принимать на своем поле «Кьево» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Кьево».

«Интер»

За четыре тура до конца Серии А «Интер» отстает от «Аталанты» на два очка. Подопечные Лучано Спаллетти имеют 63 балла и находятся на четвертом месте.

Позади всего в одном пункте находится «Милан», поэтому у команды есть возможность как завоевать бронзовые медали, так и остаться без Лиги чемпионов.

При этом клуб не знает поражений вот уже шесть поединков кряду. Правда, в этой серии только две победы, а три последние игры закончились ничьими, но и соперники были более чем достойными.

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Сначала была мировая с «Ромой» (1:1), а затем с «Ювентусом» (1:1) и «Удинезе» (0:0). Стоит отметить, что команда на своем поле не может победить уже в четырех матчах подряд.

Лучшим бомбардиром миланцев является Мауро Икарди, на счету которого 10 голов.

«Кьево»

«Кьево» уже точно вылетает из Серии А, поэтому для команды оставшиеся матчи носят чисто формальный характер.

Никакие турнирные задачи веронцы решать не будут, поэтому довольно сложно вычислить тот самый фактор, который будет мотивировать гостей на предстоящий матч. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Фронизоне» на 9 очков.

Перед встречей «Лацио» у «Кьево» была серия из четырех подряд поражений. Римлян удалось победить (2:1) и прервать полосу неудач, после чего дома команда добыла ничью с «Пармой» — 1:1.

Казалось, что дела наладились, несмотря на отсутствие шансов спастись, однако в прошлом туре веронцы в родных стенах были уничтожены СПАЛом — 0:4.

Прогноз

Ожидаемо букмекеры отдали предпочтение «Интеру» — 1.15 против 20.0. На ничью дается коэффициент 8.70.

У «Интера» позади сложный отрезок календаря и пришло время прервать домашнюю серию без побед, а соперник — более чем подходящий. «Кьево» проигрывает практически в каждом туре, а разница в классе и мотивация миланской команды вновь приведут к поражению гостей. Ставим на победу «Интера» с форой -2 гола за 1.70. 0