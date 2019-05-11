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    Повезет ли «Милану» на этот раз?

    «Фиорентина» — «Милан». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 36 тура чемпионата Италии 11 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан
    Прогноз на «Фиорентина» — «Милан»
    Кшиштоф Пентек
    В 36 туре Серии А встретятся «Фиорентина» и «Милан». Матч будет проводиться во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало в 21:30 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Милан».

    «Фиорентина»

    Клуб в 8 очках от зоны вылета и это за 3 тура до конца чемпионата. Вероятно, что прописку «фиалки» все-таки сохранят. Сейчас «Фиорентина» 13-я команда турнира с 40 очками в активе. В любом случае еще немного зачетных баллов хозяевам точно не помешают.

    «Фиорентина» не выигрывала уже очень давно. Последняя победа была в 17 февраля. После этого у клуба было еще 13 поединков, из которых проиграно семь.

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    На данный момент коллектив из Флоренции имеет 4-матчевую серию поражений, если учитывать фиаско в полуфинале Кубка Италии. В прошлых двух турах команда проиграла не таким уж и сильным соперникам — «Сассуоло» 0:1 и «Эмполи» 1:0. Да и дома «фиолетовые» не выигрывают уже 8 выступлений кряду.

    Отдельно стоит отметить, что в последних 5 играх «Фиорентины» против команд из топ-5 чемпионата завершались с тоталом больше 2.5. Кроме того, на «Артемио Франки» «фиалки» не забивают уже 270 минут.

    Отсутствовать будет только Пьяца из-за травмы колена.

    «Милан»

    «Милан» немного сдал в конце сезона и теперь последние 3 тура будут для подопечных Гаттузо особенно тяжелыми. Клубу нужно выиграть следующий поединок, поскольку поражение может выкинуть гостей из еврокубковой зоны. Да и от зоны Лиги чемпионов «россонери» отделяют всего 3 пункта, поэтому они, конечно же, попытаются победить.

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    Они как раз одержали победу в прошлом туре в игре с «Болоньей» (2:1). Правда перед этим «дьяволы» уступили прямому конкуренту за еврокубки — «Торино» со счетом 2:0. Чуть раньше команда Гаттузо вылетела из Кубка Италии после поражения 0:1 от «Лацио».

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    • В общем «Милан» выиграл 1 из 4 матчей, при этом «красно-черные» пропускали во всех четырех случаях. В гостях у клуба тоже не все так классно — 3 поражения в 4 поединках. Два последних завершались с двумя забитыми голами.

    Стринич, Кальдара, Бонавентура и Калабриа — футболисты, которые находятся в лазарете.

    Прогноз

    С небольшим перевесом «Милан» считается фаворитом встречи. На его победу дают 2.50, при этом вероятность успеха хозяев оценивается коэффициентом 2.95.

    В первом круге «россонери» проиграли 0:1 у себя дома. Теперь есть шанс взять реванш. Хотя вот во Флоренции гостям не удавалось выиграть в последних 4 матчах. Короче говоря, у футболистов из Милана будет двойная мотивация на эту игру.

    Рекомендуемая ставка — фора 2 (0) с коэффициентом 1.78. 0

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    «Фиорентина» — «Милан». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 36 тура чемпионата Италии 11 мая 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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