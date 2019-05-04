ПСЖ — «Ницца». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 35 тура чемпионата Франции 4 мая 2019 года

Столичный «Пари Сен-Жермен» в субботу сыграет против футбольного клуба «Ницца». Поединок 35 тура французской Лиги 1 будет проводиться на стадионе «Парк-де-Пренс». Старт матча в 18:00 по Москве. Прогноз на ПСЖ — «Ницца».

ПСЖ

Команда досрочно стала чемпионом Франции. Сейчас на счету ПСЖ 84 очка и уже никто не сможет догнать «парижан» в турнирной таблице.

Определенная расслабленность чувствуется в игре коллектива. Он одержал только одну победу в 5 последних турах чемпионата, причем в трех случаях ПСЖ терпел поражение. Во всех этих поединках забивалось немало голов. Как минимум четыре раза снаряд влетал в сетку ворот.

Календарь и таблица Лиги 1

Все началось с ничьи со «Страсбуром» (2:2). Затем было два неприятных поражения от «Лилля» 5:1 и «Нанта» 3:2. После такой неудачной серии «столичные» решили добавить немного радости и выиграли у «Монако» 3:1. Однако за этим успехом последовало фиаско в финале Кубка Франции от «Ренна». «Красно-черные» выиграли в серии послематчевых пенальти.

В прошлом туре «красно-синие» снова получили от соперника. «Монпелье» на своем поле устроил «перестрелку» и выиграл со счетом 3:2.

Для осведомленности можно добавить, что в 32 из 36 матчей на «Парк-де-Пренс» хозяева забивали не менее двух голов. Также команда выиграла 16 из 17 последних домашних встреч.

Из состава вылетели Силва, Керер и Менье. Есть сомнения по поводу готовности Ди Марии.

«Ницца»

«Ницца» в 5 очках от еврокубков, но «Сент-Этьен», идущий на 4 позиции, не так то и просто догнать. Тем не менее следующий поединок будет очень важным и его результат покажет, какие шансы есть у гостей на попадание в зону Лиги Европы.

«Орлята» выиграли у «Генгама» в прошлом туре. Перед этим они уступили «Кану» 0:1 и сыграли в нулевую ничью с «Ренном». Фиаско в матче с «Каном» стало первым за последние 6 туров Лиги 1.

8 из 9 встреч с участием «Ниццы» завершались с тоталом меньше 2.5. Чаще всего была либо нулевая ничья, либо один раз отмечалась одна из команд-участниц.

В гостях после 4-матчевой серии поражений «гимнасты» изменились и уже два выездных тура подряд не проигрывают — к ничье с «Ренном» добавляется победа с минимальным счетом над «Дижоном».

Потери кадрового характера тоже есть. Четыре футболиста будут отсутствовать в субботу. Это Киприен, Жайе, Вальтер и Маолида. Это довольно важные исполнители в составе «Ниццы».

Прогноз

Со счетом 0:3 выиграл ПСЖ в первом круге. Перед этим было еще две победы «парижан» с результатами 1:2 и 3:0. В Париже «Сен-Жермен» не проигрывает гостям 8 поединков кряду.

Действительно, «парижане» считаются фаворитами встречи. На их успех букмекеры дают мизерный коэф 1.18, тогда как победа «Ниццы» оценена цифрой 13.5. Вероятность мировой в этом матче есть, и она сопровождается коэффом 8.40.

ПСЖ очень сильно расслабился. Это видно по последним результатам. В свою очередь «орлятам» нужно попытаться зацепиться хотя бы за ничью или даже выиграть, если они хотят продолжить борьбу за еврокубки.

Считаем, что в этой игре забьют обе команды. ПСЖ и сам забивает, и дает это делать сопернику 6 матчей подряд. Исход дают с коэффициентом 1.70. 0