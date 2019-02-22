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    Прервет ли «Страсбур» гостевую победную серию «Лилля»?

    «Страсбур» — «Лилль». Прогноз и ставки на чемпионат Франции 22 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Лилль
    Прогноз на «Страсбур» — «Лилль»
    «Лилль» — «Страсбур»
    В пятницу, 22 февраля, в поединке 26 тура французской Лиги 1 «Страсбур» на своей арене примет «Лилль». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «Лилль».
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    «Страсбур»

    «Страсбур» не может победить во французском первенстве уже три игры кряду, проиграв две из них при одном ничейном результате.

    В этот период команда Тьерри Лорея сначала поочередно уступила «Анже» дома и «Сент-Этьену» в гостях (по 1:2), а в минувшем туре Лиги 1 поделила очки с «Каном» (0:0) на выезде.

    Безвыигрышная серия отбросила «бело-синих» на девятую позицию в турнирной таблице, но отставание от еврокубковой зоны составляет всего лишь четыре очка.

    В 12 домашних поединках текущего чемпионата «Страсбур» выиграл в пяти из них, четыре встречи свел вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 19:13.

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    В лазарете команды уже длительное время находится основной полузащитник Йонас Мартен.

    «Лилль»

    После 25 матчей в этом сезоне Лиги 1 «Лилль» расположился на второй строке в турнирной таблице, безнадежно отстав от первого ПСЖ и опережая третий «Лион» на четыре балла.

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    Сыграв вничью в прошлом игровом дне с «Монпелье» (0:0), «доги» т.о. прервали свою 5-матчевую выигрышную серию в чемпионате.

    В этой серии футболисты Кристофа Гальтье поочередно одолели «Кан», «Амьен», «Марсель», «Ниццу» и «Генгам».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Гостевые встречи этого розыгрыша французского первенства принесли «красно-синим» семь побед, одну ничью и четыре поражения, разница мячей — 17:13. При этом последние пять выездных матчей они выиграли.

    Из-за дисквалификации предстоящую игру пропустит защитник Адама Сумаро.

    В текущем сезоне оппоненты уже дважды встречались. Игра чемпионата завершилась со счетом 0:0, а в Кубке Франции верх взял «Страсбур» — 2:0. В минувшем сезоне команды играли между собой трижды. В кубковом противостоянии был сильнее «Страсбур» (2:1), а в Лиге 1 коллективы обменялись домашними победами (3:0 и 1:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Лилля» — 2.75, победа «Страсбура» — 2.85, ничья — 3.10.

    В этом матче прогнозируем, что хозяева не позволят гостям продлить свою победную серию в выездных поединках.

    Также еще можно поставить, что «Страсбур» забьет первым, т.к. он довольно-таки неплохо играет против «Лилля» и зачастую в родных пенатах открывает счет. 0

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