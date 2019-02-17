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    «Дженоа» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 17 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Дженоа Лацио
    Прогноз на «Дженоа» — «Лацио»
    «Лацио» — «Дженоа»
    В воскресенье, 17 февраля, в 24 туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет римский «Лацио». Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Лацио».
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    «Дженоа»

    «Грифоны» перед 24 туром Серии А расположились на 13 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. От зоны вылета их отделяет семь баллов, а до место в еврокубках им не хватает аж 13 пунктов.

    С начала года подопечные Чезаре Пранделли успели провести четыре поединка в чемпионате Италии. Стартовали с домашнего поражения от «Милана» (0:2).

    Затем выдали 3-матчевую беспроигрышную серию, которая началась с выездной виктории над «Эмполи» со счетом 3:1, потом «красно-синие» два матча свели вничью с одинаковым результатом 1:1.

    Сперва расписали мировую с «Сассуоло» на своей арене, а в минувшем туре поделили очки с «Болоньей» на выезде.

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    • В 12 домашних играх этого розыгрыша Серии А «Дженоа» выиграл в четырех из них, пять матчей свел вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 15:14.

    Не поможет своей команде в предстоящем поединке полузащитник Оскар Хильемарк.

    «Лацио»

    Футболисты Симоне Индзаги занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, но отставание от четвертого «Милана» составляет всего лишь один балл.

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    Накануне римская команда проиграла дома испанской «Севильи» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Этим поражением «орлята» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «лациале» пробились в полуфинал Кубка Италии, одолев «Интер» в серии послематчевых пенальти, а также добыли две победы в чемпионате страны, обыграв по 1:0 «Фрозиноне» в гостях и «Эмполи» дома.

    В 11-ти выездных поединках этой Серии А римляне добыли пять побед, два матча свели вничью и три встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 12:11.

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    Защитник Уоллас и хавбек Сергей Милинкович-Савич точно не сыграют, а участие в предстоящем матче полузащитника Валона Бериши и бомбардира Чиро Иммобиле остается под вопросом.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге текущего чемпионата «Лацио» в родных стенах разгромил «Дженоа» со счетом 4:1. В поединках минувшего сезона оппоненты обменялись выездными победами (1:2 и 3:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лацио» — 2.30, победа «Дженоа» — 3.30, ничья — 4.45.

    Прогнозируем, что «Лацио», которому не помогут ряд лидеров команды, будет очень трудно добиться победы. Поэтому, предлагаем поставить с форой на хозяев.

    А так как матчи между собой оппоненты проводят зачастую результативно, также можно поставить, что обе забьют. 0

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    Прогноз на «Дженоа» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.40. В воскресенье, 17 февраля, в 24 туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет римский «Лацио». Начало матча — в 17:00 по мск.
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