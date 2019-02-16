«Аталанта» — «Милан». Прогноз на матч 24 тура Серии А 16 февраля 2019 года

В 24 туре чемпионата Италии состоится поединок между «Аталантой» и «Миланом». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо. Начало матча в 22:30 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Милан».

«Аталанта»

«Аталанта» находится в зоне Лиги Европы с 38 баллами в активе. Коллективу нельзя терять очки, поскольку ближайший преследователь — «Лацио» — имеет такое же количество пунктов. В случае победы клуб может обойти «Милан», поскольку разрыв составляет всего один пункт.

Календарь и таблица Серии А

По количеству набранных баллов в последних 6 встречах Серии А «Аталанта» занимает первое место. Хозяева одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Ранее «оробичи» сумели сыграть вничью с «Ювентусом» на своем поле, выиграть у «Сассуоло», «Фрозиноне», «Кальяри» и «Спала», а также расписать ничью с «Ромой».

Стоит отметить, что «Аталанта» забивала не менее двух мячей в ворота соперников в 5 из 6 последних выступлений. В 13 из 15 поединков Серии А с участием этой команды общий тотал был больше 2,5.

Особых кадровых потерь в составе нет, поэтому в субботу на поле должен выйти оптимальный состав футболистов.

«Милан»

«Милан» идет четвертым с 39 очками. Вторую половину сезона «россонери» начали неплохо. Команда стала меньше проигрывать и чаще набирать баллы. Последний раз подопечные Гаттузо проигрывали дома «Фиорентине», а было это в конце декабря. На данный момент в чемпионате «красно-черные» не знают вкуса поражений 6 поединков кряду.

В последних 6 играх коллектив набрал 12 очков, что является четвертым результатом в Серии А. Стоит выделить победы над «Спалом», «Кальяри» и клубом «Дженоа». Ничейные результаты были в матчах с «Фрозиноне», «Наполи» и «Ромой».

На выезде «Милан» не проигрывает 6 матчей подряд. Кроме того, в 7 гостевых выступлениях «дьяволов» забивалось не больше двух голов.

В составе есть травмированные футболисты. Речь идет о таких исполнителях как Бонавентура, Сапата, Рейна и Кальдара.

Прогноз

С небольшим перевесом, но все же именно «Аталанта» является фаворитом встречи — 2,07 против 3,70. На ничью дается коэффициент 3,50.

В 6 последних очных матчах «Милан» не выиграл ни разу. Дважды побеждала «Аталанта» и четыре раза судьи фиксировали ничью. В первом круге на «Сан Сиро» команды расписали мировую со счетом 2:2.

У «Аталанты» на кону стоит многое, как и у «Милана». Однозначно домашние стены будут гнать хозяев вперед, поскольку победа раскроет для них новые горизонты. Мы прогнозируем достаточное количество голов в матче. Вариант «тотал больше 2,5» оценивается коэффициентом 1,91. 0