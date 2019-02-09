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    Прервется ли безвыигрышная серия «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч Примеры 9 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Хетафе Сельта
    Прогноз на «Хетафе» — «Сельта»
    «Хетафе» не знает побед три матча
    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле примет «Сельту». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес», начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта».
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    «Хетафе»

    До 6 января подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. Однако новый год начался с домашнего поражения от «Барселоны» (1:2), после которого коллектив снова не знал поражений пять поединков.

    За это время команда прошла в 1/8 финала кубка «Вальядолид» (1:0 и 1:1), а также победила в первом четвертьфинале у «Валенсии» (1:0) дома. Также она вырвала победу у «Вильярреала» (2:1) и разгромила «Алавес» (4:0) в Примере, благодаря чему удерживалась на шестом месте.

    Тем не менее, в предыдущих трех играх «Хетафе» не знает вкуса побед. Но если поражение от «Атлетико» (0:2) и ничья с «Леванте» (0:0) в Примере не помешали им даже подняться на пятую строчку, то поражение 1:3 от «Валенсии» поставило крест на дальнейших выступлениях в кубке страны.

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    «Сельта»

    Еще недавно у «Сельты» была безвыигрышная серия в шесть матчей. В пяти последних из них клуб из Виго проиграл, начав с поражения от «Барселоны» (0:2) в конце прошлого года.

    В новом году подопечные Мигела Кардозу оказались слабее «Атлетика» (1:2) в родных стенах, затем проиграли «Райо Вальекано» (2:4) в Мадриде. Вернувшись домой, команда на последних минутах матча уступила «Валенсии» (1:2) и проиграла на выезде «Вальядолиду» (1:2).

    Но с неудачами было покончено в предыдущем туре, когда галисийцам на своем поле удалось сенсационно обыграть четвертую в таблице «Севилью» (1:0). Благодаря этому результату они выбрались из зоны вылета и поднялись на 16-е место.

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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    Прогноз на «Хетафе» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60. В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле примет «Сельту». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес», начнется в 15:00 по мск.
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