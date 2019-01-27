«Монпелье» — «Кан». Прогноз на матч 22 тура чемпионата Франции 27 января 2019 года

27 января арена «Стад де ля Моссон» примет поединок 22 тура французской Лиги 1, в котором сойдутся команды «Монпелье» и «Кан». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Кан».

«Монпелье»

«Монпелье» ведет борьбу за еврокубковую зону, но пока что команда находится на 6 месте с 32 очками. До 4 строчки, которая позволит играть в Лиге Европы, не хватает 4 баллов. В случае осечки хозяева могут потерять несколько позиций.

У «паладинов» наблюдается спад, начавшийся в декабре. На старте месяца в домашних стенах коллектив проиграл «Лиллю» 0:1, затем была ничья с «Лионом» 1:1. В 1/32 Кубка Франции подопечные Тер-Закаряна минимально уступили скромному клубу «Саннуа» из Третьей лиги.

Все прогнозы на Лигу 1

Далее «Монпелье» трижды подряд играл на выезде. Сначала команда проиграла «Нанту» 2:0, после этого была ничья с «Дижоном» 1:1 и нулевой результат с «Ренном» 0:0. Таким образом, безвыигрышная серия длится уже 6 поединков.

Что касается кадровых потерь, то проблемы со здоровьем есть у таких футболистов как Лекомт, Порсан-Клемент и Долли.

«Кан»

«Кан» на 16 строчке с 18 очками. Коллектив борется за выживание, а от зоны вылета его отделяет всего 3 пункта. Футбол команда показывает не очень стабильный. Однако, в последних 6 играх «красно-синие» сумели одержать три победы.

В середине декабря была победа над «Тулузой» 2:1, а перед Новым годом «Кан» сыграл вничью с «Реймсом» 2:2. 2019 год команда начала с победы в матче Кубка Франции над представителем Второй лиги «Ред Стар 93».

Позже «канцы» были дважды огорчены на своем поле из-за поражений от «Лилля» и «Марселя». Перед поездкой к «Монпелье» «Кан» разгромил на выезде «Вири-Шатильон» со счетом 0:6.

У гостей тоже есть потери в составе. Из-за болезни могут пропустить матч Имору и Бовю. Ндом, Онианге и Женевуа точно не примут участие в матче вследствие травмы. Гильбер пропустит поединок по случаю дисквалификации.

Прогноз

Букмекеры отдают свое предпочтение «Монпелье» — 1,63 против 6,30. Ничья оценивается цифрой 3,75.

В прошлый раз команды встречались в конце сентября. Была зафиксирована результативная ничья 2:2, а сама игра оказалось почти равной, если смотреть на статистику.

«Монпелье» побеждал «Кан» в 4 из 6 последних очных встреч. При этом стоит отметить, что только в двух из них «паладины» обыгрывали соперника с отрывом более чем в один мяч.

Учитывая нынешнюю кризисную ситуацию хозяев и желание гостей остаться в Первой лиге, мы прогнозируем, что «Кан» попытается зацепиться за ничью. Исход «фора 2 (+1)» дается с коэффициентом 1,75. 0