«Ювентус» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 января

«Ювентус»
Туринский «Ювентус» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка.
В 19 сыгранных туров «старая синьора» одержала 17 побед и дважды сыграла вничью.
Перед уходом на зимний перерыв «Юве» разошелся миром с «Аталантой» (2:2), а также одержал победу над «Сампдорией» (2:1).
В 2019 году подопечные Массимилиано Аллегри обыграли «Болонью» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии и одолели «Милан» в матче за Суперкубок (1:0).
Среди травмированных у «Ювентуса» значатся Андреа Бардзальи, Марио Манджукич, Миралем Пьянич, Мехди Бенатия, Диего Коста, Хуан Куадрадо и Родриго Бентанкур.
«Кьево»
Футболисты «Кьево» расположились на самом дне турнирной таблицы, имея на своем счету восемь баллов.
Веронцы одержали одну победу, восемь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений. При этом с них сняли три очка за завышение доходов от трансферов.
В двух последних турах «летающие ослики» проиграли «Сампдории» (0:2) и одержали победу над «Фрозиноне» (1:0).
В лазарете команды находятся Андреа Секулин, Федерико Барба и Жоэл Оби.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.10, победа «Кьево» — 34.00, ничья — 11.50.
Очевидно, что в игре главного фаворита и откровенного аутсайдера любого чемпионата инициатива будет на стороне первого, тем более что он будет играть на своем поле.
Впрочем, веронцы не так уж и слабы, как может показаться на первый взгляд. Их большим плюсом станет то, что они долго отдыхали и целенаправленно готовились к выезду в Турин.
В то же время «Юве» всего несколько дней назад провел тяжелый матч за Суперкубок с «Миланом» в Саудовской Аравии, поэтому, вероятно, прибегнет к ротации состава. Проблем добавляет и переполненный лазарет.
Конечно, хозяева должны выиграть, но счет вряд ли будет разгромным. Наш прогноз — «победа "Кьево" с форой +2,5» за 1.78.
Альтернативный вариант — «тотал голов меньше 3» за 2.10. Нам кажется, что «Ювентус» ограничится одним-двумя забитыми мячами. 0