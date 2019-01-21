«Ювентус» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 января

В понедельник, 21 января, «Ювентус» на своем поле примет «Кьево» в рамках 20-го тура итальянской Серии A. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Кьево».

«Ювентус»

Туринский «Ювентус» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка.

В 19 сыгранных туров «старая синьора» одержала 17 побед и дважды сыграла вничью.

Перед уходом на зимний перерыв «Юве» разошелся миром с «Аталантой» (2:2), а также одержал победу над «Сампдорией» (2:1).

В 2019 году подопечные Массимилиано Аллегри обыграли «Болонью» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии и одолели «Милан» в матче за Суперкубок (1:0).

Календарь и таблица Серии А

Среди травмированных у «Ювентуса» значатся Андреа Бардзальи, Марио Манджукич, Миралем Пьянич, Мехди Бенатия, Диего Коста, Хуан Куадрадо и Родриго Бентанкур.

«Кьево»

Футболисты «Кьево» расположились на самом дне турнирной таблицы, имея на своем счету восемь баллов.

Веронцы одержали одну победу, восемь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений. При этом с них сняли три очка за завышение доходов от трансферов.

В двух последних турах «летающие ослики» проиграли «Сампдории» (0:2) и одержали победу над «Фрозиноне» (1:0).

В лазарете команды находятся Андреа Секулин, Федерико Барба и Жоэл Оби.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.10, победа «Кьево» — 34.00, ничья — 11.50.

Все прогнозы на Серию А

Очевидно, что в игре главного фаворита и откровенного аутсайдера любого чемпионата инициатива будет на стороне первого, тем более что он будет играть на своем поле.

Впрочем, веронцы не так уж и слабы, как может показаться на первый взгляд. Их большим плюсом станет то, что они долго отдыхали и целенаправленно готовились к выезду в Турин.

В то же время «Юве» всего несколько дней назад провел тяжелый матч за Суперкубок с «Миланом» в Саудовской Аравии, поэтому, вероятно, прибегнет к ротации состава. Проблем добавляет и переполненный лазарет.

Конечно, хозяева должны выиграть, но счет вряд ли будет разгромным. Наш прогноз — «победа "Кьево" с форой +2,5» за 1.78.

Альтернативный вариант — «тотал голов меньше 3» за 2.10. Нам кажется, что «Ювентус» ограничится одним-двумя забитыми мячами. 0