«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии 20 января 2019 года

В 20 туре итальянской Серии А состоится поединок между командами «Наполи» и «Лацио». Встреча пройдет на стадионе Сан-Паоло. Начало матча в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Лацио».

«Наполи»

«Наполи» находится на второй позиции. Команда на 9 очков отстает от «Ювентуса», поэтому пока что о получении золота первенства Италии речи быть не может. «Интер», идущий сзади, не сможет потеснить «адзурри» даже в случае их поражения.

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Хозяева хорошо выступили в последних играх, выиграв 5 из 6 поединков. В одном было поражение от «Интера» 1:0. Отобрать очки «Наполи» удалось у команды «Спал», а также у «Кальяри», «Фрозиноне», «Болоньи» и «Аталанты».

Если учитывать все турниры, в которых участвуют «неаполитанцы» в этом сезоне, то на домашнем поле они остались непобежденными. В Серии А «Наполи» проигрывал последний раз «Роме» в марте прошлого года.

В составе есть потери. Аллан не сыграет из-за перебора желтых карточек. Инсинье и Кулибали получили дисквалификацию. У Гамшика травма бедра. Участие Верди, Кирикеша и Мертенса под вопросом. Таким образом, у «Наполи» немало выбывших основных футболистов, что может сказаться на качестве игры.

По результатам пройденной дистанции в Серии А Милик является лучшим бомбардиром команды с 10 голами.

«Лацио»

«Лацио» располагается на четвертой строчке рейтинга с 32 баллами. Это на один пункт больше, чем у «Милана». Также не сильно отстает «Рома». Борьба за 4 место в самом разгаре и «Лацио» может ее проиграть, если допустит ошибку в гостевом поединке.

Статистику последних встреч в Серии А портит поражение от «Аталанты» со счетом 1:0. Перед этим было две ничьи подряд с «Кьево» и «Сампдорией». Безвыигрышную серию удалось прервать в матче с «Кальяри» (3:1) и «Болоньей» (0:2). В прошлый раз на своем поле «лациале» расписали ничью с «Торино» 1:1.

На выезде у «Лацио» немало поражений в этом сезоне, но в Серии А их только три. В последних 5 гостевых матчах «римлян» общий тотал был меньше 2,5.

Лучшим бомбардиром является Иммобиле. У него 10 голов на счету. В отличие от соперника, у «Лацио» все основные футболисты в воскресенье будут на поле.

Прогноз

На победу «Наполи» букмекеры дают коэффициент 1,94, а на победу «Лацио» — 4,00. Это неудивительно, поскольку хозяева побеждали в 5 из 6 последних очных противостояний.

Сейчас для «Лацио» наступил ответственный момент, поскольку в случае поражения команда может слететь с четвертой позиции и даже, возможно, покинуть зону еврокубков. Именно это и станет мотивацией для гостей, и они попытаются этого не допустить.

Если прибавить сюда потерю нескольких ключевых исполнителей у «Наполи», то у «Лацио» появляется неплохая возможность набрать хотя бы один балл. Наш прогноз — «Лацио» не проиграет с коэффициентом 1,92. 0