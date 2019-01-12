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    Сможет ли «Хаддерсфилд» прервать серию поражений?

    «Кардифф» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч АПЛ 12 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Кардифф» — «Хаддерсфилд»
    «Хаддерсфилд» — «Кардифф»
    В субботу, 12 января, в рамках 22 тура английской Премьер-лиги «Кардифф» на своем поле примет «Хаддерсфилд». Встреча, которая пройдет на стадионе «Кардифф Сити», начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Кардифф» — «Хаддерсфилд».
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    «Кардифф»

    Команда Нила Уорнока после 21 поединка в АПЛ набрала 18 баллов и находится на 17 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на два очка.

    «Лазурным птицам» в конце прошлого года удалось набрать четыре очка в двух поединках Премьер-лиги. Сначала сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в гостях, а затем, также в гостевой встрече, переиграли «Лестер» со счетом 1:0.

    Оба поединка 2019 года закончились для «ласточек» поражениями. В первый день нового года они дома разгромно уступили «Тоттенхэму» (0:3) в матче чемпионата, а через четыре дня были выбиты из 1/32 финала Кубка Англии «Джиллингэмом» (0:1), представляющий Лигу 1.

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    • В 11 домашних поединках этого розыгрыша АПЛ «Кардифф» добыл четыре победы, один матч свел вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 13:23.

    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» находятся на дне в турнирной таблице Премьер-лиги. В 21 поединке чемпионата они заработали всего лишь 10 очков и отстают от спасительной 17 позиции на восемь баллов.

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    На данный момент у подопечных Давида Вагнера 9-матчевая проигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в АПЛ за этот период они уступили в восьми играх.

    Также, как и их предстоящий противник, оба поединка в 2019 года «бело-голубые» проиграли. Сначала в чемпионате они были повержены на своем поле «Бернли» со счетом 1:2, а затем были выбиты из кубкового розыгрыша представителем Чемпионшипа «Бристолем» — 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Десять выездных матчей в этом розыгрыше АПЛ закончились для «Хаддерсфилда» одной победой при двух ничьих и семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:21.

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    В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Игры прошлого сезона, когда эти коллективы выступали в Чемпионшипе, принесли две победы «Кардиффу» (3:2 — дома и 3:0 на выезде).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кардиффа» — 2.30, победа «Хаддерсфилда» — 3.60, ничья — 3.20.

    Прогнозируем, что «Хаддерсфилд», имеющий длительную серию поражений, все же сможет прервать ее в предстоящем поединке. 0

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    Прогноз на «Кардифф» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В субботу, 12 января, в рамках 22 тура английской Премьер-лиги «Кардифф» на своем поле примет «Хаддерсфилд». Встреча, которая пройдет на стадионе «Кардифф Сити», начнется в 18:00 по Москве.
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