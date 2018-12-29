«Уотфорд» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч АПЛ 29 декабря 2018 года

В субботу, 29 декабря, в 20-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» в родных стенах сразится с «Ньюкаслом». Начало матча — в 18:00 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Ньюкасл».

«Уотфорд»

Сейчас «Уотфорд» показывает не очень стабильный футбол. В девяти последних поединках во внутреннем первенстве Англии у команды две победы, пять поражений и две ничьи.

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Казалось, что дела команды налаживаются, когда в последних двух играх ей удалось победить дома «Кардифф» (3:2), а также огорчить в гостях набравший ход «Вест Хэм» (2:0). Тем не менее, в последнем туре подопечные Хаьера Грасии проиграли «Челси» (1:2) пусть и в достойной борьбе.

Тем самым коллектив опустился сразу на две строчки — с седьмой на девятую. Но в случае победы «Шершни» вернутся на потерянную позицию, если осечки допустят «Лестер» и «Эвертон».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится на 15-й позиции в турнирной таблице, сумев оторваться от зоны вылета на пять очков. Команда в этом сезоне выступает не очень стабильно: у нее была и серия из трех подряд побед, и неожиданные поражения.

Далеко ходить не надо — в последних шести играх было буквально все. Так, поражения от «Вест Хэма» (0:3), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:5) соседствуют с победой над «Хаддерсфилдом» (1:0) и ничьими с «Фулхэмом» (0:0), а также «Эвертоном» (1:1).

Менеджер «Сорок» Рафаэль Бенитес при этом скептично оценивает шансы своих подопечных подняться в таблице. Очевидно, что коллективу уготована лишь борьба за выживание.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0