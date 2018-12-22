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    «Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Фулхэм
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Фулхэм»
    Рафаэль Бенитес
    В субботу, 22 декабря, в 18-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет на своей арене «Фулхэм». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Фулхэм».
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» после 17 матчей чемпионата Англии расположились на 14 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 16 баллов, опережая зону вылета на четыре пункта.

    Обыграв в минувшем туре на выезде «Хаддерсфилд» со счетом 1:0, «Ньюкасл» прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ, которая на тот момент составляла три игры.

    В этот неудачный период команда Рафаэля Бенитеса проиграла оба домашних поединка — «Вест Хэму» (0:3) и «Вулверхэмптону» (1:2), а также сыграла вничью на выезде с «Эвертоном» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Девять домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ принесли «черно-белым» только две победы при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:15.

    В лазарете команды находится защитник Джонжо Шелви.

    «Фулхэм»

    Подопечные Клаудио Раньери осели на дне турнирной таблицы АПЛ, заработав в 17 поединках всего лишь девять баллов и отстают от 17 спасительной строки на три очка.

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    На данный момент у «дачников» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии. В этот период они смогли заработать только одно очко, когда в 15 туре сыграли вничью на своем поле с «Лестером» (1:1).

    Три других матча «Фулхэм» проиграл — на выезде «Челси» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:4), а также на родной арене в последнем игровом дне «Вест Хэму» (0:2).

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде в девяти поединках не проиграл только один раз, забив в этих встречах шесть мячей, а пропустив — 24.

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    Из-за травмы предстоящий поединок пропустит защитник Максим Ле Маршан.

    Последний раз оппоненты играли между собой в сезоне 2016/17 в рамках Чемпионшипа. И тогда победу в двух встречах праздновал «Фулхэм» (1:0 и 3:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ньюкасла» — 2.00, победа «Фулхэма» — 4.10, ничья — 3.60.

    В поединке двух команд из нижней части турнирной таблицы не приходится ждать изобилия забитых мячей.

    Наш прогноз — ТМ 2,5 0

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В субботу, 22 декабря, в 18-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет на своей арене «Фулхэм». Начало — в 18:00 по мск.
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