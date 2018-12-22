«Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2018 года

«Ньюкасл»
«Сороки» после 17 матчей чемпионата Англии расположились на 14 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 16 баллов, опережая зону вылета на четыре пункта.
Обыграв в минувшем туре на выезде «Хаддерсфилд» со счетом 1:0, «Ньюкасл» прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ, которая на тот момент составляла три игры.
В этот неудачный период команда Рафаэля Бенитеса проиграла оба домашних поединка — «Вест Хэму» (0:3) и «Вулверхэмптону» (1:2), а также сыграла вничью на выезде с «Эвертоном» (1:1).
Девять домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ принесли «черно-белым» только две победы при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:15.
В лазарете команды находится защитник Джонжо Шелви.
«Фулхэм»
Подопечные Клаудио Раньери осели на дне турнирной таблицы АПЛ, заработав в 17 поединках всего лишь девять баллов и отстают от 17 спасительной строки на три очка.
На данный момент у «дачников» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии. В этот период они смогли заработать только одно очко, когда в 15 туре сыграли вничью на своем поле с «Лестером» (1:1).
Три других матча «Фулхэм» проиграл — на выезде «Челси» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:4), а также на родной арене в последнем игровом дне «Вест Хэму» (0:2).
В этом розыгрыше Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде в девяти поединках не проиграл только один раз, забив в этих встречах шесть мячей, а пропустив — 24.
Из-за травмы предстоящий поединок пропустит защитник Максим Ле Маршан.
Последний раз оппоненты играли между собой в сезоне 2016/17 в рамках Чемпионшипа. И тогда победу в двух встречах праздновал «Фулхэм» (1:0 и 3:1).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ньюкасла» — 2.00, победа «Фулхэма» — 4.10, ничья — 3.60.
В поединке двух команд из нижней части турнирной таблицы не приходится ждать изобилия забитых мячей.
Наш прогноз — ТМ 2,5 0