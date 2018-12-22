«Кьево» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, «Кьево» будет принимать на своем поле «Интер» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Кьево» — «Интер».

«Кьево»

«Кьево» добыл три очка через ничейные результаты с «Эмполи», «Ромой» и «Болоньей» после 12-ти туров Серии А. Тем не менее, Федерация футбола Италии сняла с клуба все «нажитое непосильным трудом» за завышение доходов от трансферов.

Что еще важно, в промежутками между безочковыми ничьими против «джаллоросси» и «россоблу» «Летающие Ослики» угодили в настоящую яму, проиграв семь матчей кряду в чемпионате. Именно после этого новым рулевым стал Доменико Ди Карло.

Под руководством нового наставника команда несколько оправилась от неудач, ведь с тех пор и до сегодня не знает поражений в четырех матчах первенства, хотя в то же время пока так и не вкусили побед. Но это лишь четыре очка и последнее место в таблице.

«Интер»

На прошлой неделе «Интер» завершил выступление в Лиге чемпионов. В поединке с нидерландским ПСВ, в котором «нерадзурри» нужна была победа, они сыграли 1:1 и заняли третье место в своем квартете, а поэтому перебрались в Лигу Европы.

С учетом матчей во всех турнирах подопечные Лучано Спалетти тем самым не могли победить в четырех поединках кряду, где два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Не удивительно, что вылет из ЛЧ и такие результаты спровоцировали разговоры о возможном увольнении тренера.

Однако под давлением таких обстоятельств миланский коллектив все же сумел выиграть, минимальном одолев на своем поле «Удинезе» в предыдущем туре. Отставанием от лидера «Ювентуса», правда, уже составляет 14 очков, а от второго «Наполи» — шесть баллов.

Прогноз

Фаворитом закономерно считаются гости, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,50, а ничья — 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0