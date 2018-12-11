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    «Интер» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Интер Футбол Италии ПСВ
    Прогноз на «Интер» — ПСВ
    «Интер» занимает третье место в группе после 5-ти туров
    Во вторник, 11 декабря, «Интер» будет принимать на своем поле ПСВ в рамках заключительного, 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — ПСВ.
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    «Интер»

    В последнее время «Интер» несколько сдал, особенно если сравнивать с сентябрьско-октябрьским периодом. В предыдущих трех матчах коллектив выиграли один раз, правда, сделал это в последнем пока что поединке на минувших выходных.

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    • Ситуация в групповом этапе Лиги чемпионов должна была устраивать миланский клуб по итогам четырех туров. Коллектив шел на второй позиции с отставанием от лидера «Барселоны» и отрывом от грядущего соперника в три балла.

    Тем не менее, в пятом туре подопечные Лучано Спаллетти уступили «Тоттенхэму» (0:1), из-за чего опустились на третье место в группе, проигрывая лондонцам вторую строчку по личным встречам. Не все хорошо в последнее время и в чемпионате Италии, где команда сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и проиграла «Ювентусу» (0:1), из-за чего оказалась на третьей строчке и отстала от лидера Серии А на 14 баллов.

    ПСВ

    После жеребьевки группового этапа, в котором ПСВ оказался в столь сильном квартете, коллектив закономерно прочили статус аутсайдера. Команда не сумела опровергнуть эти прогнозы, проиграв уже в первых двух турах.

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    В третьем поединке нидерландский чемпион неожиданно сыграл вничью на своем поле против «Тоттенхэма» (1:1). Однако это никак не помогло команде зацепиться за шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, ведь затем случились еще два поражения.

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    В отличие от еврокубков, где «Крестьяне» уже не имеют возможностей продолжить выступления в текущем сезоне, дела на внутренней арене идут отлично. Подопечные Марко ван Боммела лидируют в Эредивизии по итогам 15-ти туров с отрывом в два очка от «Аякса».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Мауро Икарди забьет, и «Интер» выиграет за 2,10. 0

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    Прогноз на «Интер» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. Во вторник, 11 декабря, «Интер» будет принимать на своем поле ПСВ в рамках заключительного, 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск.
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