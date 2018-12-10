«Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 10 декабря 2018 года

В понедельник, 10 декабря, в матче 16-го тура АПЛ «Эвертон» примет на своем поле «Уотфорд». Начало поединка назначено на 23:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд».

«Эвертон»

«Эвертон» в ноябре на своем поле одержал победу над «Брайтоном» (3:1). Выезд в гости к «Челси» завершился безголевой ничьей, а вернувшись домой «Ириски» победили «Кардифф» со счетом 1:0.

Мерсисайдское дерби с «Ливерпулем» грозило завершиться без забитых мячей, ведь до 90+6-й минуты счет не был открыт. Однако в компенсированное время гостевого матча дружина Марку Силвы все же пропустила — 0:1.

После этого команде с «Гудисон Парк» также не удалось победить, ведь на своем поле она поделила очки с «Ньюкаслом» (1:1). К грядущему поединку клуб подходит с 23 очками, что означает лишь седьмое место, но в случае победы он поднимется на шестую строчку.

«Уотфорд»

Хавьер Грасиа и его подопечные способны удивлять, ведь, к примеру, на старте нынешнего розыгрыша АПЛ команда сумела обыграть «Тоттенхэм» со счетом 2:1 у себя дома. Однако игрокам «Уотфорда» не хватает стабильности, а на данный момент клуб находится на 12-м месте и имеет в своем активе 20 зачетных пунктов.

Текущая форма «Шершней» должна разочаровывать их фанатов. В семи последних матчах было набрано всего семь очков, а по итогам семи предыдущих поединков, проведенных в гостях, коллектив набрал пять пунктов.

Календарь и таблица АПЛ

До грядущей игры клуб не может победить уже пять встреч кряду, в которых было сразу четыре поражения. Справедливости ради, нужно отметить, что среди его обидчиков были лидеры «Ливерпуль» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:2), а также как правило непростой выезд к «Лестеру» (0:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0