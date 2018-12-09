«Милан» — «Торино». Прогноз на матч 15 тура итальянской Серии А 9 декабря 2018 года

В матче 15 тура итальянской Серии А встретятся команды «Милан» и «Торино». Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро» в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Торино».

«Милан»

«Россонери» в этом сезоне начинают показывать более упертый и зажигательный футбол. Как раз такой, который любит сам Гаттузо. Сейчас клуб из Милана находится на 4 месте с 25 очками. В предстоящей встрече нельзя терять баллы, поскольку сзади в спину «дышит» «Лацио».

В последних шести матчах Серии А «Милан» добыл 13 пунктов и в предыдущей игре одолел «Парму» со счетом 2-1. На «Сан-Сиро» «дьяволы» тоже играют вполне уверенно, поскольку было набрано такое же количество очков за аналогичный период.

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За «Миланом» в этом сезоне заметна одна отличительная черта — команда пропускает во всех домашних играх нынешнего розыгрыша итальянского первенства. В целом подопечные Гаттузо не сохраняли свои ворота «сухими» уже 3 поединка кряду.

Кроме того, стоит отметить, что в 8 из 9 домашних встреч «красно-черных» в общей сложности забивалось более двух голов. За этот же период игроки «Милана» огорчали вратаря команды соперника как минимум дважды.

В 8 из 14 встреч Серии А в этом сезоне с участием «россонери» тотал матча составлял больше 2,5.

Лазарет команды заполнен, поскольку проблемы со здоровьем имеют такие футболисты как Стринич, Романьоли, Бонавентура, Билья, Мусаккьо и Кальдара.

«Торино»

Нельзя сказать, что «Милан» ждет легкая прогулка на домашнем поле. Команда Вальтера Мадзарри довольно непростой соперник и тяжело предугадать, чего ждать от его подопечных. Об этом говорит и турнирное положение клуба — 6 место и 21 очко в активе.

Последнюю игру в Серии А «быки» выиграли, как и их новый соперник. В 6 последних встречах итальянского чемпионата «Торино» проиграло лишь раз, заработав при этом 9 пунктов. Выездная статистика за аналогичный период ничем не хуже — ни одного поражения и 10 баллов на счету.

Стоит отметить, что «бордовые» не знают вкуса поражений во всех выездных играх нынешнего сезона в Серии А. В 10 из 14 матчей текущего розыгрыша «быки» пропускали в свои ворота.

Травмы пока что обходят стороной команду Мадзарри и в игре с «Миланом» на поле будет основная обойма футболистов.

Прогноз

«Милан» не проигрывает «Торино» уже 22 встречи подряд во всех турнирах. Сумеют ли гости в этот раз переписать историю? Вполне вероятно, но даже букмекеры в этот раз отдают предпочтение хозяевам — 1,85 на победу «россонери» против 4,30 на победу «бордовых».

1.76 Прогноз: Обе забьют: да Сделать ставку!

Мы же придерживаемся мнения, что в предстоящей игре рискованно ставить на победу какой-либо команды. Именно поэтому лучше сосредоточить внимание на голах. К примеру, на исходе «обе забьют» за 1,76.

2.44 Прогноз: «Милан» не проиграет и ТБ 2,5 Сделать ставку!

Также, учитывая статистику очных противостояний, можно сделать ставку на то, что «Милан» не проиграет и общий тотал в матче будет больше 2,5. К тому же, хозяева проиграли лишь в одном из девяти домашних матчей нынешнего сезона в Серии А. Букмекеры оценивают такой вариант коэффициентом 2,44. 0