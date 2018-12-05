«Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 5 декабря

В среду, 5 декабря, «Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»

В текущем розыгрыше Кубка России «Краснодар» прошел курский «Авангард» (2:0) и «Крылья Советов» (2:1 д.в.).

В российской Премьер-лиге по итогам 16 сыгранных туров «горожане» занимают второе место с 32 набранными очками.

Три последних матча «быки» завершили в свою пользу, обыграв «Енисей» (3:0), «Арсенал» (3:0) и «Урал» (2:0), а перед этим разошлись миром с «Ростовом» (2:2).

Также «Краснодар» играет в Лиге Европы, где за тур до завершения группового этапа возглавляет группу J. На прошлой неделе он одержал волевую победу над «Акхисар Беледиеспор» (2:1).

Среди травмированных у краснодарской команды значится полузащитник Виктор Классон.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» в Кубке России поочередно прошли «Сызрань-2003» (4:0) и петербургский «Зенит» (3:1).

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «желто-синие» расположились на шестой строчке, набрав 24 очка.

«Ростов» не может выиграть в национальном первенстве с 27 октября, а в последнем туре он на своем поле разошелся миром с ЦСКА (0:0).

У ростовской команды после травмы восстанавливается полузащитник Тимофей Калачев.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1.85, победа «Ростова» — 4.40, ничья — 3.30.

Очевидно, что «горожане» пребывают в лучшей форме, поэтому многие эксперты предрекают им успех. Однако мы бы не спешили ставить на триумф краснодарцев.

Все прогнозы на РПЛ

Давайте не забывать, что в конце недели подопечных Мурада Мусаева ждет непростой матч с «Уфой» в РПЛ, а еще через несколько дней им нужно будет лететь в Испанию.

У «Краснодара» сложный календарь, поэтому сыграть на максимуме во всех встречах вряд ли получится. «Быкам» куда важнее сосредоточиться на чемпионате и еврокубках, тогда как для «Ростова» Кубок России является хорошим шансом пробиться в Лигу Европы на следующий сезон.

Исходя из вышесказанного, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.95.

Другой вариант — «индивидуальный тотал "Ростова" больше 1» за 2.60. Несколько недель назад в Премьер-лиге подопечные Валерия Карпина дважды отличились в Краснодаре, так почему бы не повторить это достижение? 0