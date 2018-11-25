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    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч Примеры 25 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Севилья Вальядолид
    Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид»
    Виссам Бен Йеддер
    В 13 тур испанской Примеры «Севилья» 25 ноября на своем поле примет «Вальядолид». Матч, который пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».
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    «Севилья»

    Севильцы расположились на второй строке турнирной таблицы Примеры, вслед за «Барселоной», от которой они отстают всего лишь на один балл.

    На данный момент у «нервионцев» 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этом отрезке «Севилья» четыре матча выиграла и два свела вничью. Непосредственно в чемпионате она не знает горечи поражений три встречи кряду.

    В этих играх подопечные Пабло Мачини переиграли на своей территории «Уэску» и «Эспаньол» (по 2:1), а также поделили очки в гостях с «Реал Сосьедадом» (0:0).

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    • Шесть домашних матчей этой Примеры принесли «красно-белым» четыре победы при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных — 9:5. При этом в последних четырех встречах они непременно выигрывали.

    Предстоящий поединок из-за травмы пропустит защитник Симон Кьер.

    «Вальядолид»

    «Бело-фиолетовые» после повышения в высшем свете в этом сезоне выступают довольно-таки успешно. После 12 матчей Ла Лиги они седьмые с 17 баллами и отстают от шестого «Реала» на три пункта.

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    В последнее время «пусела» немного притормозила. После серии из четырех побед кряду с шестого по девятый тур, она уже три игры в чемпионате выиграть не может.

    В этот период команда Серхио Гонсалеса расписала домашние ничьи с «Эспаньолом» (1:1) и «Эйбаром» (0:0), а также проиграли «Реалу» в Мадриде со счетом 0:2, пропустив только в последней 10-минутки.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В шести выездных встречах «Вальядолид» проиграл только один раз, три матча свел вничью и две игры выиграл, разница мячей — 5:5.

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    • В лазарете команды находится нападающий Иви Лопес.

    Последний раз оппоненты встречались в Примере в сезоне 2013/14. И тогда «Севилья» дома взяла верх со счетом 4:1, в Вальядолиде команды сыграли вничью — 2:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.43, победа «Вальядолида» — 8.00, ничья — 4.30.

    Новичок высшего испанского дивизиона пока смотрится неплохо, зачастую ему удается сохранить свои ворота на замке. Против одного из лидеров они изберут свою любимую тактику — от обороны.

    Наш прогноз — ТМ 3,0. 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В 13 тур испанской Примеры «Севилья» 25 ноября на своем поле примет «Вальядолид». Матч, который пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 18:15 по московскому времени.
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