«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч Примеры 25 ноября 2018 года

В 13 тур испанской Примеры «Севилья» 25 ноября на своем поле примет «Вальядолид». Матч, который пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».

«Севилья»

Севильцы расположились на второй строке турнирной таблицы Примеры, вслед за «Барселоной», от которой они отстают всего лишь на один балл.

На данный момент у «нервионцев» 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этом отрезке «Севилья» четыре матча выиграла и два свела вничью. Непосредственно в чемпионате она не знает горечи поражений три встречи кряду.

В этих играх подопечные Пабло Мачини переиграли на своей территории «Уэску» и «Эспаньол» (по 2:1), а также поделили очки в гостях с «Реал Сосьедадом» (0:0).

Шесть домашних матчей этой Примеры принесли «красно-белым» четыре победы при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных — 9:5. При этом в последних четырех встречах они непременно выигрывали.

Предстоящий поединок из-за травмы пропустит защитник Симон Кьер.

«Вальядолид»

«Бело-фиолетовые» после повышения в высшем свете в этом сезоне выступают довольно-таки успешно. После 12 матчей Ла Лиги они седьмые с 17 баллами и отстают от шестого «Реала» на три пункта.

В последнее время «пусела» немного притормозила. После серии из четырех побед кряду с шестого по девятый тур, она уже три игры в чемпионате выиграть не может.

В этот период команда Серхио Гонсалеса расписала домашние ничьи с «Эспаньолом» (1:1) и «Эйбаром» (0:0), а также проиграли «Реалу» в Мадриде со счетом 0:2, пропустив только в последней 10-минутки.

Календарь и таблица испанской Примеры

В шести выездных встречах «Вальядолид» проиграл только один раз, три матча свел вничью и две игры выиграл, разница мячей — 5:5.

В лазарете команды находится нападающий Иви Лопес.

Последний раз оппоненты встречались в Примере в сезоне 2013/14. И тогда «Севилья» дома взяла верх со счетом 4:1, в Вальядолиде команды сыграли вничью — 2:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.43, победа «Вальядолида» — 8.00, ничья — 4.30.

Новичок высшего испанского дивизиона пока смотрится неплохо, зачастую ему удается сохранить свои ворота на замке. Против одного из лидеров они изберут свою любимую тактику — от обороны.

Наш прогноз — ТМ 3,0. 0