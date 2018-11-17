Турция — Швеция. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций 17 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура группы 2 Лиги B в Лиге наций сборная Турции примет на своем поле команду Швеции. Матч состоится 17 ноября и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на Турция — Швеция.

Турция

Уже можно говорить, что сборная Турции откровенно неудачно выступила в первом розыгрыше Лиги наций. В группе 2 Лиги B команда занимает второе место, но она уже потеряла даже теоретические шансы на выход в первый дивизион.

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С учетом лишь трех участников группы, коллектив многое упустил уже в первом туре. Тогда подопечные Мирчи Луческу принимали Россию, и хотя по ходу матча сумели сравнять счет, в итоге все же проиграли 1:2.

После этого «Звезды полумесяца» сумели реабилитироваться перед своим болельщиками, победив на выезде Швецию (3:2). Тем не менее, в третьем поединке какие-никакие шансы на выход в Лигу B были разрушены в гостях против той же России (0:2).

Швеция

Сборная Швеции остается единственной в этой группе, кто еще может теоретически помешать подопечным Станислава Черчесова занять первое место. Хотя команда идет на последнем месте, ей еще нужно провести два матча.

В первом туре подопечные Янна Андерссона были биты в домашних стенах своим грядущим соперником (2:3). Что самое обидное для них, в этой игре они вели 2:0 до 51-й минуте, а последние два мяча гости забили на 88-й и 90+2-й минутах.

В такой ситуации скандинавской сборной нужно было побеждать Россию на выезде, но в итоге первая довольствовалась лишь ничьей 0:0. Теперь «Тре Крунур» обязательно нужно выигрывать в Конье, чтобы сохранить шансы на победу в группе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что Турция выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0