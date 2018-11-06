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    Одержит ли «Тоттенхэм» первую победу в Лиге чемпионов?

    «Тоттенхэм» — ПСВ. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии ПСВ
    Прогноз на «Тоттенхэм» — ПСВ
    ПСВ вырвал ничью у «Тоттенхэма» в первой игре
    В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Тоттенхэмом» и ПСВ. Матч пройдет на «Уэмбли» 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — ПСВ.
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» проиграл два стартовых поединка в рамках Лиги чемпионов. На беду для лондонского клуба, оба поражения случились в поединках против соперниками, которые после жеребьевки данной стадии считали его основными конкурентами за выход в плей-офф.

    Сперва «Шпоры» уступили на выезде «Интеру» (1:2), хотя вели до 85-й минуты 1:0, затем без вопросов проиграли дома «Барселоне» (2:4), после чего довольствовались ничьей с ПСВ (1:1) в гостях, несмотря на то, что выигрывали 2:1 до 87-й минуты. Из-за этого команда имеет плохие шансы на попадание в 1/8 финала, имея в своем активе один балл.

    Куда лучше обстоят дела подопечных Маурисио Почеттино в английской Премьер-лиге. Здесь они буквально накануне вернулись в зону Лиги чемпионов по итогам 11-ти туров с отставанием от лидера в пять очков.

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    ПСВ

    ПСВ имеет почти аналогичную ситуацию, что и его соперник в спаренных матчах группового этапа. «Почти» — потому что чемпион Нидерландов хотя также набрал только один пункт, но имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    В первом туре эйндховенцы были биты на выезде «Барселоной» (0:4), затем уступили в домашних стенах «Интеру» (1:2), после чего лишь в концовке игры избежали поражения от «Тоттенхэма» (2:2) на своем поле. Как результат, последнее четвертое место в квартете.

    С этим не сравнится ситуация в национальном первенстве. Там подопечные Марка ван Боммела уверенно лидируют после 11-ти туров с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя, давая понять, что они более чем способны отстоять титул.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 4,5 голов за 3,50. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50. В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Тоттенхэмом» и ПСВ. Матч пройдет на «Уэмбли» 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
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