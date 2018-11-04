ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Тоттенхэма»Почти успешный клуб Ян Вертонген и Тоби АлдервейрелдАнглийская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитников СКА — «Амур»КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА победил «Амур»
  • 00:50
    • ПСЖ одержал 12-ю подряд победу в Лиге 1
  • 00:38
    • «Наполи» разгромил «Эмполи», Мертенс оформил хет-трик
  • 22:33
    • Spiegel: Инфантино прикрывал финансовые махинации «МанСити» и ПСЖ
  • 21:55
    • «Химки» одержали первую победу в Евролиге
  • 21:55
    • СКА одержал волевую победу над «Амуром»
  • 19:25
    • Бендтнер сломал челюсть таксисту и приговорён к 50 суткам тюрьмы
  • 19:07
    • Симона Байлз побила рекорд Щербо по количеству побед на ЧМ
    Все новости спорта

    Одержит ли «Спартак» Рианчо первую победу в РПЛ?

    «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 3 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Урал Спартак
    Прогноз на «Спартак» — «Урал»
    Рауль Рианчо
    В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «Арене Открытие» 4 ноября. Начало — в 19:00. Прогноз на «Спартак» — «Урал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    В октябре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

    Ничья с испанцами была вдвойне обидной потому, что приключилась сразу после домашнего поражения от «Ростова» (0:1).

  • Каррера ушел, проблемы остались
  • Нулевая ничья «Глазго Рейнджерс» и «Спартака» — в нашем традиционном обзоре прессы
  • 26/10/2018

    • После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3).

    Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

    Под его руководством «Спартак» уже сыграл вничью 0:0 в шотландском Глазго с местным «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, и поделили очки с «Рубином» (1:1) в Казани в Рамках РПЛ.

  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
  • Упущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы
  • 30/10/2018

    • В последнем матче «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России обыграл на своем поле с минимальным счетом «Анжи» (1:0).

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Самюэль Жиго, Александр Селихов и Марко Петкович.

    После 12 туров «Спартак» с 19 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 13-11, лучший бомбардир с 5 голами — Зе Луиш.

    «Урал»

    Екатеринбургский клуб с 13 очками расположился на 12-м месте. Разница забитых и пропущенных 12-19, лучший бомбардир с 4 голами — Эрик Бикфалфи, еще 3 мяча забил Андрей Панюков.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Если во второй половине сентября «Урал» одержал три победы подряд, то октябрь выдался куда менее успешным и начался с поражения от «Рубина» (0:1) в выездном матче РПЛ.

    Следующие две встречи екатеринбургский клуб свел вничью 1:1, на своем поле поделив очки сначала с «Крыльями Советов», а потом — с «Уфой».

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче, в рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» со счетом 2:0 победил «нижний Новогород», правда оба мяча были забиты уже в экстра-таймах.

    В прошлом сезоне «Урал» победил «Спартак» на своем поле со счетом 2:1, но на «Открытие Арене» уступил со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 1,65 тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Урала» — 5,50.

    «Спартак» при Рианчо пока не проигрывает и даже одержал кубковую победу. Учитывая, что «Урал» проиграл 3 из 4 выездных матча в РПЛ, прогнозируем, что красно-белые с новым тренером одержат первую победу и в чемпионате.

    А вот результативность пока остается для столичного клуба проблемой. Обе команды забивают мало, так что обилия голов ждать не стоит, можно ставить на «низ».

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьт — нет» за 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Сегодня в 13:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 17:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо
  • Сегодня в 18:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стивен Чжан
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
    • 05:20 01/11/2018     Фрагмент матча
  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
    • 02:08 30/10/2018     Неймар стал героем комиксов
  • Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксов
    • 00:54 01/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Спартак» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «Арене Открытие» 4 ноября. Начало — в 19:00.
    Тоже интересно
    Андрей Василевский Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, 44 сейва Бобровского, дебютная шайба КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября Вчера в 10:020
  • 01:58
    • «Манчестер Сити» ответил на обвинения в нарушении ФФП
  • 21:39
    • СМИ: европейские топ-клубы готовят создание Суперлиги
  • 21:18
    • Нападающий «Интера» признан лучшим игроком Серии А в октябре
    «Зенит» — «Ростов» Футбол «Зенит» получил щелчок по носу от КарпинаРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из Кубка России Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли ПСЖ побеждать в Лиге 1?
  • 2.29
    •
  • 01:30
    • Швед: Старались играть хорошо, только в четвертой четверти расслабились
  • 01:18
    • «Флорида» взяла реванш у «Виннипега»
  • 01:01
    • Джокович обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Париже
    Унаи Эмери Футбол Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатовЛондонский «Арсенал» возрождается после ухода Арсена Венгера 01/11/2018 в 15:420
  • 21:03
    • «Сибирь» подписала канадского нападающего
  • 20:50
    • Четыре страны хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
  • 20:33
    • Загитова — лучшая в короткой программе на этапе Гран-при Финляндии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие