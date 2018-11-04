«Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 3 ноября 2018 года

В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «Арене Открытие» 4 ноября. Начало — в 19:00. Прогноз на «Спартак» — «Урал».

«Спартак»

В октябре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

Ничья с испанцами была вдвойне обидной потому, что приключилась сразу после домашнего поражения от «Ростова» (0:1).

После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3).

Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

Под его руководством «Спартак» уже сыграл вничью 0:0 в шотландском Глазго с местным «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, и поделили очки с «Рубином» (1:1) в Казани в Рамках РПЛ.

В последнем матче «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России обыграл на своем поле с минимальным счетом «Анжи» (1:0).

В предстоящем матче не сыграют травмированные Самюэль Жиго, Александр Селихов и Марко Петкович.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 13-11, лучший бомбардир с 5 голами — Зе Луиш.

«Урал»

Екатеринбургский клуб с 13 очками расположился на 12-м месте. Разница забитых и пропущенных 12-19, лучший бомбардир с 4 голами — Эрик Бикфалфи, еще 3 мяча забил Андрей Панюков.

Если во второй половине сентября «Урал» одержал три победы подряд, то октябрь выдался куда менее успешным и начался с поражения от «Рубина» (0:1) в выездном матче РПЛ.

Следующие две встречи екатеринбургский клуб свел вничью 1:1, на своем поле поделив очки сначала с «Крыльями Советов», а потом — с «Уфой».

Все прогнозы на РПЛ

В последнем матче, в рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» со счетом 2:0 победил «нижний Новогород», правда оба мяча были забиты уже в экстра-таймах.

В прошлом сезоне «Урал» победил «Спартак» на своем поле со счетом 2:1, но на «Открытие Арене» уступил со счетом 0:2.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 1,65 тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Урала» — 5,50.

«Спартак» при Рианчо пока не проигрывает и даже одержал кубковую победу. Учитывая, что «Урал» проиграл 3 из 4 выездных матча в РПЛ, прогнозируем, что красно-белые с новым тренером одержат первую победу и в чемпионате.

А вот результативность пока остается для столичного клуба проблемой. Обе команды забивают мало, так что обилия голов ждать не стоит, можно ставить на «низ».

Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьт — нет» за 1,75. 0