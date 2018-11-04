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    Прервет ли «Марсель» беспроигрышную серию «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 4 ноября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Марсель
    Прогноз на «Монпелье» — «Марсель»
    Димитри Пайет
    В воскресенье, 4 ноября, «Монпелье» на своем поле примет «Марсель» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Марсель».
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    «Монпелье»

    «Монпелье» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионате Франции, имея на своем счету 22 очка.

    «Паладины» всего на три балла отстают от «Лилля» и на одиннадцать — от «Пари Сен-Жермен».

    Подопечные Мишеля Дер Закаряна потерпели в Лиге 1 всего одно поражение. 11 августа в первом туре они уступили «Дижону» (1:2).

    В двух предыдущих турах «Монпелье» одержал победы над «Бордо» (2:0) и «Тулузой» (3:0).

    Ранее на этой неделе «паладины» потерпели крупное поражение от «Нанта» (0:3) в Кубке французской лиги.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Среди травмированных у «Монпелье» значатся Педру Мендеш и Киган Долли.

    «Марсель»

    Футболисты «Марселя» расположились на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 19 очков.

    Отставание провансальцев от «паладинов» составляет всего три балла, которые можно отыграть уже в ближайшем туре.

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    Команда Руди Гарсии в последнем туре проиграла «Пари Сен-Жермен» (0:2), хотя перед этим обыграла «Кан» (2:0) и «Ниццу» (1:0).

    На прошлой неделе в Лиге Европы «Марсель» на своем поле уступил «Лацио» (1:3).

    У провансальцев от травмы восстанавливается защитник Роланду.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Монпелье» — 2.85, победа «Марселя» — 2.55, ничья — 3.20.

    Команды действительно находятся на примерно одинаковом уровне по качеству игры, а турнирное преимущество «паладинов» можно легко объяснить более легким календарем.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Подопечные Мишеля Дер Закаряна до сих пор не сыграли с «Пари Сен-Жермен», «Лиллем» и «Лионом», поэтому неудивительно, что у них так мало поражений.

    «Марсель» проигрывал многим прямым конкурентам в нынешнем сезоне, но вот в случае с «Монпелье», как нам кажется, у него есть шанс улучшить статистику. Мы бы присмотрелись к ставке «победа гостей с форой 0» за 1.80.

    Альтернативный вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.87. Как правило, в матчах равных соперников команды не забивают много голов. 0

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    Прогноз на «Монпелье» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В воскресенье, 4 ноября, «Монпелье» на своем поле примет «Марсель» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», начнется в 23:00 по московскому времени.
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