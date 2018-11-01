«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч Кубка России 1 ноября 2018 года

В четверг, 1 ноября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Крылья Советов»

«Волжане» в октябре провели четыре поединка в чемпионате России. До перерыва на матчи сборных сначала самарцы проиграли «Рубину» (1:2) в Казани, потом обыграли в домашнем поединке московское «Динамо» со счетом 1:0.

После паузы на международные матчи «Крылья Советов» сыграли на выезде с «Уралом» (1:1), а в последнем туре РПЛ команда Миодрага Божовича минимально уступила на своей арене «Зениту» (0:1).

С 11 очками клуб из Самары расположился на 13 строке в турнирной таблице, отставая от спасительной 12 позиции на два балла.

На предыдущей стадии Кубка России «Крылья Советов» прошли перволиговый «Тамбов», одолев его в выездном матче только в овертайме (2:1).

«Краснодар»

«Быки», одержав победу в 12 туре российской Премьер-лиги на выезде над ЦСКА со счетом 2:1, прервали серию поражений, которая насчитывал три матча кряду.

В этом неудачном отрезке краснодарцы уступили в двух матчах чемпионата («Зениту» — 1:2 в гостях и «Ахмату» — 0:1 дома), а также в игре Лиги Европы бельгийскому «Стандарду» (1:2) на выезде.

«Зелено-черные» после 12 поединков чемпионата занимают второе место, имея в своем активе 22 очка и уступают первой строке шесть пунктов.

В 1/16 финала Кубка России «Краснодар» выбил прошлогоднего финалиста розыгрыша курский «Авангард», обыграв его в гостях со счетом 2:0, забив в начале каждого из таймов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа в основное время «Крыльев Советов» — 4.20, победа «Краснодара» — 2.00, ничья — 3.15.

Проход хозяев — 2.65; гостей — 1.50.

«Быки» играют на три фронта, и как показали результаты последних матчей, на все турниры их не хватает. Прогнозируем, что в 1/4 финала пройдут хозяева, т.к. гости, скорее всего, будут играть не основным составом. 0